Nova diretoria do Grêmio analisará futuro de goleiros para 2026

Volpi não conquista a unanimidade necessária para ser o titular absoluto na meta do Imortal e Grando deseja ter mais minutos em campo / Crédito: Jogada 10

A nova gestão do Grêmio que tomará posse no dia 8 de dezembro em celebração na Arena precisará tomar uma decisão sobre os futuros de Gabriel Grando e Tiago Volpi. O camisa 12 tem como prioridade conquistar mais espaço e Volpi chegou ao Imortal no começo desta temporada para ser o dono da posição. Apesar da expectativa, o jogador não terminará 2025 com a unanimidade necessária para ser o titular absoluto. Por isso, mesmo que tenha contrato vigente até o fim da próxima temporada, há uma indefinição sobre a sua permanência no elenco. Outra situação que pode influenciar uma possível saída do arqueiro é o interesse que ele desperta em clubes do México. A procura se justifica porque ele atuou em duas ocasiões da sua carreira. A primeira passagem ocorreu entre 2014 a 2019 e depois entre 2022 e o começo desta temporada. Desta forma, os integrantes da diretoria do Tricolor gaúcho e Mano Menezes ou outro técnico escolhido para a próxima temporada devem se reunir com Tiago Volpi e seus representantes para discutir uma definição.

Grêmio pode ter dilema por Gabriel Grando Caso haja um acordo pela saída há uma chance do Grêmio apostar em Gabriel Grande, goleiro que é revelação da base, como novo dono da posição. Aos 25 anos, ele integra o grupo principal desde 2021. Contudo, não conseguiu se firmar como titular em nenhuma das temporadas até então e já foi emprestado ao Cruzeiro durante o ano passado. A propósito, a temporada em que mais vezes atuou na meta do Imortal foi em 2023, quando jogou em 39 oportunidades, sendo 31 delas pelo Campeonato Brasileiro. O vínculo do camisa 12 também expira ao fim do ano que vem assim como Tiago Volpi. O camisa 12 também deve ter uma conversa com a diretoria sobre aspirações e o sey futuro. A vontade de Gabriel Grando é exatamente ter mais minutagem, tanto que recusou duas ofertas de extensão contratual que o clube optou em fazer de maneira adiantada. A oferta inclui uma valorização salarial e ampliação da vigência do vínculo. No entanto, a rejeição do arqueiro se explica porque ele quer ter uma minutagem maior em campo.