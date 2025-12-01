Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova diretoria do Grêmio analisará futuro de goleiros para 2026

Nova diretoria do Grêmio analisará futuro de goleiros para 2026

Volpi não conquista a unanimidade necessária para ser o titular absoluto na meta do Imortal e Grando deseja ter mais minutos em campo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A nova gestão do Grêmio que tomará posse no dia 8 de dezembro em celebração na Arena precisará tomar uma decisão sobre os futuros de Gabriel Grando e Tiago Volpi. O camisa 12 tem como prioridade conquistar mais espaço e Volpi chegou ao Imortal no começo desta temporada para ser o dono da posição. Apesar da expectativa, o jogador não terminará 2025 com a unanimidade necessária para ser o titular absoluto. Por isso, mesmo que tenha contrato vigente até o fim da próxima temporada, há uma indefinição sobre a sua permanência no elenco.

Outra situação que pode influenciar uma possível saída do arqueiro é o interesse que ele desperta em clubes do México. A procura se justifica porque ele atuou em duas ocasiões da sua carreira. A primeira passagem ocorreu entre 2014 a 2019 e depois entre 2022 e o começo desta temporada. Desta forma, os integrantes da diretoria do Tricolor gaúcho e Mano Menezes ou outro técnico escolhido para a próxima temporada devem se reunir com Tiago Volpi e seus representantes para discutir uma definição.

Grêmio pode ter dilema por Gabriel Grando

Caso haja um acordo pela saída há uma chance do Grêmio apostar em Gabriel Grande, goleiro que é revelação da base, como novo dono da posição. Aos 25 anos, ele integra o grupo principal desde 2021. Contudo, não conseguiu se firmar como titular em nenhuma das temporadas até então e já foi emprestado ao Cruzeiro durante o ano passado.

A propósito, a temporada em que mais vezes atuou na meta do Imortal foi em 2023, quando jogou em 39 oportunidades, sendo 31 delas pelo Campeonato Brasileiro. O vínculo do camisa 12 também expira ao fim do ano que vem assim como Tiago Volpi. O camisa 12 também deve ter uma conversa com a diretoria sobre aspirações e o sey futuro.

A vontade de Gabriel Grando é exatamente ter mais minutagem, tanto que recusou duas ofertas de extensão contratual que o clube optou em fazer de maneira adiantada. A oferta inclui uma valorização salarial e ampliação da vigência do vínculo. No entanto, a rejeição do arqueiro se explica porque ele quer ter uma minutagem maior em campo.

Uma outra possibilidade para o Grêmio é investir em um novo goleiro para assumir a meta. Um suposto candidato neste contexto é Weverton, que está em reta final de contrato no Palmeiras e ainda discute qual decisão tomará. Por isso, já ocorreram oferecimentos do jogador a alguns clubes. O mercado, aliás, entende que se trata de uma opção experiente para o gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar