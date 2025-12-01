Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar é preservado de treino do Santos e Tiquinho inicia tratamento

Craque ficou de fora de atividade tática comandada por Vojvoda, enquanto atacante se recupera de dores no joelho esquerdo
O Santos não contou com Neymar nas atividades realizadas no CT Rei Pelé na tarde desta segunda-feira (01). O craque acabou sendo preservado do treinamento para não forçar o joelho esquerdo e realizou exercícios na parte interna do complexo.

O jogador está com uma lesão no menisco do joelho, mas deve voltar a campo para encarar o Juventude, na próxima quarta (03), em um duelo decisivo para o time no Brasileirão. Na última partida, Neymar atuou por quase 90 minutos, marcou um gol e deu uma assistência na vitória contra o Sport.

Outra baixa na equipe foi a do atacante Tiquinho Soares. Apesar dos exames não detectarem alguma lesão, o jogador segue reclamando de dores na região posterior do joelho esquerdo e realizou tratamento na parte interna do CT.

Em campo, Vojvoda comandou um treinamento tático e outro técnico, com foco na partida em Caxias do Sul. Fora da zona de rebaixamento, o Santos encara o jogo contra o Juventude como uma decisão. Com 41 pontos, o Peixe precisa manter a vantagem para cima do Internacional para depender apenas de si para evitar o rebaixamento.

