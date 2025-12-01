Neymar é preservado de treino do Santos e Tiquinho inicia tratamento

Craque ficou de fora de atividade tática comandada por Vojvoda, enquanto atacante se recupera de dores no joelho esquerdo / Crédito: Jogada 10

O Santos não contou com Neymar nas atividades realizadas no CT Rei Pelé na tarde desta segunda-feira (01). O craque acabou sendo preservado do treinamento para não forçar o joelho esquerdo e realizou exercícios na parte interna do complexo. O jogador está com uma lesão no menisco do joelho, mas deve voltar a campo para encarar o Juventude, na próxima quarta (03), em um duelo decisivo para o time no Brasileirão. Na última partida, Neymar atuou por quase 90 minutos, marcou um gol e deu uma assistência na vitória contra o Sport.