Motivos para crer no Flamengo no Mundial

Jogada10 levanta cinco pontos para a torcida acreditar numa boa campanha no Intercontinental de dezembro
Vivendo fase incrível desde 2019, o Flamengo vai para seu quarto Mundial em sete temporadas. E esta edição de Intercontinental, que começa já na próxima quarta-feira (10/12) para o Rubro-Negro conta com motivos para crer em uma boa campanha. O Jogada10, então, levanta cinco razões para acreditar em uma possível final contra o PSG (FRA) e, quem sabe, até no título.

Caminho até a final

A estreia do Flamengo será contra o Cruz Azul (MEX), um tradicional time do México – campeão da Concacaf 2025 com uma grande goleada por 5 a 0 sobre o Vancouver Whitecaps (CAN). Além disso, o time treinado por Nicolás Larcamón está na semifinal do Apertura 25/26. Enfrenta, já nesta quarta (3/12) e no sábado (6/12) o Tigres, por vaga na decisão.

No entanto, o time não tem o peso de rivais como América, Guadalajara e Toluca. Ao todo, são oito jogos contra brasileiros, com apenas duas vitórias (São Caetano, em 2001, e o Corinthians, em 2003, ambos na fase de grupos).

Na semifinal, o adversário pode ser o Pyramids (EGI), já garantido lá e aguardando de camarote seu adversário após vencer o Auckland City (1ª eliminatória) e Al-Ahli (SAU), pelas oitavas. A equipe africana, no entanto, jamais enfrentou brasileiros e pode não ter força suficiente para avançar perante o forte plantel rubro-negro. Tal duelo seria no dia 13/12.

Momento

A boa fase do Flamengo foi coroada com o título da Libertadores e ainda pode ter uma “parte 2” com a possível conquista do Brasileirão nesta quarta-feira, caso vença o Ceará, no Maracanã. São, afinal, cinco vitórias e dois empates nos últimos oito jogos (70,8% de aproveitamento), o que o alçou à liderança do Brasileirão.

O time de Filipe Luís, apesar de ter passado ileso contra o Palmeiras, vem sofrendo gols. Nesta citada sequência, só não levou gol em três partidas. Porém, a fase demonstra que ser vazado não tem custado tanto para o Fla. Com o time jogando bem, é possível esperar boas atuações do Rubro-Negro também no Mundial.

Até o Botafogo “ajuda”

Caso o Flamengo faça valer seu favoritismo nas primeiras duas partidas do Mundial, enfrentará o PSG na grande decisão, no dia 17/12. E, apesar de ser um time temido da Europa, atual campeão da Champions e vice-campeão do Mundial de Clubes, o time de Luís Enrique teve uma derrota para um brasileiro recentemente.

Foi para o Botafogo, exatamente na Copa do Mundo dos EUA, em junho. Na ocasião, o Paris vinha de excelente estreia contra o Atlético de Madrid (ESP) no chamado “Grupo da Morte”, goleando por 4 a 0. Assim, com o calor do país norte-americano, o treinador espanhol optou por escalar alguns reservas, abrindo espaço para o Botafogo realizar uma grande partida e sair vencedor. Isso mostra, afinal, que o rico time francês não é imbatível.

Títulos de Filipe Luís

O técnico Filipe Luís completou um ano e dois meses no cargo nesta segunda-feira (1º/12). E, mesmo em pouco tempo, já conquistou títulos de primeiro escalão, como Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca e Libertadores. Além disso, está próximo de vencer o Brasileirão pela primeira vez como treinador.

Assim, já angaria excelentes índices em seu curto período no cargo. Ele, afinal, só não conquistou o Mundial de Clubes e a Copa do Brasil (2025) e o Brasileirão (2024). Demonstra, então, que sempre entra para disputar os títulos dos torneios em que participa. Seria o Intercontinental mais um deles?

Torcida

A torcida do Flamengo virou notícia nas últimas semanas. Primeiro, pela festa em várias partes de Lima durante a semana que antecedeu a final da Libertadores contra o Palmeiras. Houve também o “AeroFla”, em que os torcedores deram grande demonstração de amor e confiança na equipe.

Por fim, a recepção da torcida no Rio de Janeiro após a conquista em Lima também chamou a atenção, com mais de 500 mil pessoas se aglomerando no centro da capital carioca. A sensação dos rubro-negros durante essas semanas foi de pleno otimismo com sua equipe, que vem conquistando os resultados e fazendo bonito por onde passa.

