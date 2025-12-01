Lanús chega a acordo para renovar contrato de Mauricio Pellegrino

Lanús chega a acordo para renovar contrato de Mauricio PellegrinoTreinador de 54 anos foi campeão da Sula com a representação argentina
Atual campeão da Sul-Americana, o Lanús chegou a um acordo verbal para renovar o contrato do técnico Mauricio Pellegrino. Com isso, a tendência é de que o tema se torne oficial nos próximos dias, já que o atual contrato tem validade até o próximo dia 31 de dezembro.
A negociação teve seu capítulo decisivo na tarde desta segunda-feira (1), já que uma reunião aconteceu entre as partes para finalizar a parte verbal da negociação. Algo que, por razões óbvias, não apresentou forte resistência nem do lado da diretoria do Lanús ou do staff do técnico de 54 anos de idade.
Em aproveitamento que teve como grande feito a taça da Sula, foram 51 partidas realizadas em 2025 com 23 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. A última delas, por sinal, antecipou o término da temporada para o clube da Grande Buenos Aires. No estádio La Fortaleza, o Granate perdeu por 1 a 0, diante do Tigre, e deu adeus ao Clausura do Campeonato Argentino nas oitavas de final.
Se a permanência do técnico está devidamente encaminhada, pelo menos outros três jogadores tem seu futuro distante do Lanús. Enquanto os empréstimos de Armando Méndez e Juan Ramírez não devem ser prolongados junto a Newell’s Old Boys e Boca Juniors, o atacante Lautaro Acosta encerrou seu ciclo não apenas no clube, mas como atleta profissional.
