Lanús chega a acordo para renovar contrato de Mauricio Pellegrino

Treinador de 54 anos foi campeão da Sula com a representação argentina / Crédito: Jogada 10

Atual campeão da Sul-Americana, o Lanús chegou a um acordo verbal para renovar o contrato do técnico Mauricio Pellegrino. Com isso, a tendência é de que o tema se torne oficial nos próximos dias, já que o atual contrato tem validade até o próximo dia 31 de dezembro. A negociação teve seu capítulo decisivo na tarde desta segunda-feira (1), já que uma reunião aconteceu entre as partes para finalizar a parte verbal da negociação. Algo que, por razões óbvias, não apresentou forte resistência nem do lado da diretoria do Lanús ou do staff do técnico de 54 anos de idade.