Juventus x Udinese: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida única válida pelas oitavas de final da Copa da Itália / Crédito: Jogada 10

As emoções da Copa da Itália estão de volta. Juventus e Udinese se enfrentam nesta terça-feira (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pelas oitavas de final da Copa da Itália. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar encara Atalanta ou Genoa nas quartas de final, somente em fevereiro de 2026. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Ronald Araújo pede afastamento do Barcelona para cuidar da saúde mental Como chega a Juventus A Juve inicia sua campanha na Copa da Itália diante da Udinese em um momento positivo na temporada. O time comandado pelo técnico Luciano Spalletti está invicto há sete jogos, somando todas as competições. Além disso, a equipe vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari, no último final de semana, pelo Campeonato Italiano, após ter vencido o Bodo/Glimt por 3 a 2 na fase de liga da Champions. Contudo, a Juventus está somente na 7ª posição do Campeonato Italiano, com 23 pontos em 13 jogos, e precisa se manter na Copa da Itália para ter chances maiores de brigar por títulos nesta temporada. Além disso, a Juve teve uma baixa de última hora na equipe. O atacante Dusan Vlahovic deverá ficar indisponível por dois a três meses devido à lesão no adutor sofrida na partida contra o Cagliari no último sábado (29).

Como chega a Udinese Por outro lado, a Udinese faz uma temporada irregular até o momento, passando por altos e baixos. O time conseguiu se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Cagliari e venceu o Parma por 2 a 0 no último final de semana, ambos resultados pelo Campeonato Italiano. Ao mesmo tempo, a equipe não está disputando uma competição europeia nesta temporada e vai tentar surpreender a Juventus para seguir viva em mais um torneio. No Campeonato Italiano, a Udinese está na 9ª posição, com 18 pontos. Ao todo, o time tem cinco vitórias, três empates e cinco derrotas.