Juventus x Udinese: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida única válida pelas oitavas de final da Copa da Itália
As emoções da Copa da Itália estão de volta. Juventus e Udinese se enfrentam nesta terça-feira (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pelas oitavas de final da Copa da Itália. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar encara Atalanta ou Genoa nas quartas de final, somente em fevereiro de 2026.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Juventus

A Juve inicia sua campanha na Copa da Itália diante da Udinese em um momento positivo na temporada. O time comandado pelo técnico Luciano Spalletti está invicto há sete jogos, somando todas as competições. Além disso, a equipe vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari, no último final de semana, pelo Campeonato Italiano, após ter vencido o Bodo/Glimt por 3 a 2 na fase de liga da Champions.

Contudo, a Juventus está somente na 7ª posição do Campeonato Italiano, com 23 pontos em 13 jogos, e precisa se manter na Copa da Itália para ter chances maiores de brigar por títulos nesta temporada.

Além disso, a Juve teve uma baixa de última hora na equipe. O atacante Dusan Vlahovic deverá ficar indisponível por dois a três meses devido à lesão no adutor sofrida na partida contra o Cagliari no último sábado (29).

Como chega a Udinese

Por outro lado, a Udinese faz uma temporada irregular até o momento, passando por altos e baixos. O time conseguiu se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Cagliari e venceu o Parma por 2 a 0 no último final de semana, ambos resultados pelo Campeonato Italiano.

Ao mesmo tempo, a equipe não está disputando uma competição europeia nesta temporada e vai tentar surpreender a Juventus para seguir viva em mais um torneio.

No Campeonato Italiano, a Udinese está na 9ª posição, com 18 pontos. Ao todo, o time tem cinco vitórias, três empates e cinco derrotas.

JUVENTUS X UDINESE

Oitavas de final da Copa da Itália
Data e horário: terça-feira, 02/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Allianz Stadium, em Turim,
JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopminers; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, Conceição, J. David. Técnico: Luciano Spalletti.
UDINESE: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Técnico: Kosta Runjaic.
Árbitro: Francesco Fourneau.
Auxiliares: Marco Scatragli e Palermo.
VAR: Antonio Giua.

