Jornalista da Globo se pronuncia após “reeditar” vídeo viral do Flamengo na Libertadores

O Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado, em Lima, e se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão continental
Voz de um dos vídeos mais reproduzidos sobre a campanha do Flamengo na Libertadores de 2019, Lucas Gutierrez voltou a cair nos braços da Nação após a conquista do tetracampeonato continental, nesse sábado (29), em Lima, no Peru. Isso porque seu novo texto, desta vez sobre o feito inédito do Rubro-Negro, se tornou o mais “novo queridinho” dos torcedores.

Com um texto que quebra paradigmas populares, Gutierrez, jornalista da Globo, deu voz a um vídeo que tem viralizado cada vez mais nas redes sociais. A homenagem passa, sobretudo, na narrativa entre o passado e presente vitorioso do clube no Monumental U, em Lima.

O jornalista também aprovou o resultado final — especialmente após toda repercussão positiva nas redes sociais. “Valeu a pena virar a noite escrevendo”, publicou em seu perfil no X.

Flamengo tetracampeão da Libertadores

A vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo, garantiu ao Rubro-Negro seu quarto título da Conmebol Libertadores. Resultado que o colocou no topo do ranking entre campeões brasileiros da competição, igualando-se agora com clubes como o Estudiantes e o River Plate.

Por outro lado, o recorde absoluto entre clubes permanece nas mãos do Independiente. A equipe de Avellaneda, considerada referência histórica no torneio, conquistou a Libertadores sete vezes, nos anos de 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984.

Além de se tornar o brasileiro com mais conquistas continentais, o título rubro-negro também atualizou o cenário geral da competição. Isso porque, com o novo troféu, o Brasil se igualou com a Argentina em número de conquistas: 25.

Vídeo

