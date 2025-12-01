Impossível? O que o Palmeiras precisa para conquistar o Brasileirão

Depois do vice-campeonato na Libertadores, o Palmeiras chega às últimas rodadas do Brasileirão dependendo de uma combinação bastante improvável para encostar no Flamengo e tentar ficar com a taça em 2025. A matemática é simples, mas nada favorável. Afinal, além de fazer sua parte nos dois compromissos finais, o Verdão precisa ver o líder tropeçar em ambos os jogos que restam.

Com cinco pontos separando as equipes, o Palmeiras só tem chances reais em dois cenários e ambos passam por tropeços rubro-negros. Se vencer as duas partidas e o Flamengo perder as duas, o time paulista assume a liderança. Há também a possibilidade de título caso os cariocas somem apenas um ponto nas últimas rodadas, com um empate e uma derrota.Isso deixaria o Verdão à frente pelo número de vitórias: 23 contra 22.