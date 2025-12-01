Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Gaúchos sonham com vaga na pré-Libertadores, enquanto os cariocas estão perto de cravar vaga na fase de grupos do torneio
Ainda em busca de objetivos no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Fluminense fazem duelo, nesta terça-feira (2/12), às 21h30, pela 37ª rodada da competição, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor Gaúcho ocupa a 10ª posição do Brasileirão, somando 46 pontos, e chega embalado após uma vitória relevante sobre o Palmeiras. Do outro lado, o Tricolor Carioca ocupa a sexta colocação, com 58 pontos, e foca na vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir

A partida entre Grêmio e Fluminense, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, terá a transmissão do Sportv e Premiere.

Como chega o Grêmio

Com o Flamengo campeão da Libertadores e liderando o Brasileirão, o tradicional G7 deve se transformar em G8. Assim, o Grêmio mantém vivo o objetivo de se classificar para a pré-Libertadores. Com isso, busca manter o bom desempenho dentro de casa. Afinal, em 18 partidas, o Tricolor venceu nove, empatou cinco e perdeu apenas quatro.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes terá alguns problemas para montar a equipe. Os atacantes Amuzu e Carlos Vinícius vão cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. No entanto, o lateral-esquerdo Marlon e zagueiro Kannemann conseguiram efeito suspensivo e estão à disposição do treinador. Além deles, o diretor de futebol Guto Peixoto também está liberado para trabalhar no jogo.

Como chega o Fluminense

A principal missão do Fluminense era garantir a presença na Libertadores de 2026. E conseguiu após a goleada histórica por 6 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã. Agora, o Tricolor busca a classificação para fase de grupos do torneio continental. Ficar em quinto lugar ou faturar o título da Copa do Brasil são os caminhos “mais fáceis”. A outra, aliás, seria ficar em sexto e torcer para o Cruzeiro conquistar o título da Copa do Brasil.

Embalado e confiante, o Flu também busca encerrar os jogos fora de casa no Brasileirão de maneira positiva. Afinal, foi um fantasma durante toda campanha. Dentro de campo, o técnico Luis Zubeldía não contará com Canobbio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Soteldo e Keno são opções para vaga do uruguaio. Por fim, Germán Cano ainda não se recuperou da entorse no joelho direito. Por fim, Thiago Silva e Hércules, que saíram com dores contra o São Paulo, são dúvidas para o confronto.

GRÊMIO x FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
Data-Hora: 2/12/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
GRÊMIO: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann, Marlon; Arthur, Dodi, Edenílson; Pavón, Willian e André Henrique. Técnico: Mano Menezes.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta, Soteldo (Lima); Serna e Everaldo. . Técnico: Luis Zubeldía.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

