Grêmio terá a chance de escalar Marlon e Kannemann contra o Fluminense após receber efeito suspensivo

Imortal pretende assegurar a oitava colocação no Campeonato Brasileiro para tentar ganhar uma vaga na fase preliminar da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Grêmio conquistou uma vitória na Justiça ao obter efeitos suspensivos e a condição de escalar o lateral-esquerdo Marlon e o zagueiro Kannemann contra o Fluminense. O retorno da dupla ao time titular será possível depois do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aceitar solicitação do clube. Guto Peixoto, diretor de futebol do Imortal também está apto a trabalhar no confronto. Confira a nota do Grêmio

“O Grêmio conquistou, na tarde desta segunda-feira, um efeito suspensivo feito junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com relação às penas aplicadas aos atletas Marlon, Kannemann, e ao diretor de futebol Guto Peixoto, após denúncias sobre incidentes no jogo contra o Bragantino, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As penalidades foram impostas aos representantes gremistas por decisão da 5ª Comissão Disciplinar. Agora a punição fica suspensa, aguardando o julgamento final pelo Pleno deste STJD, com data ainda a ser agendada. Dessa forma, os atletas e o dirigente estão aptos a exercerem suas funções nas próximas duas rodadas da competição nacional.” Marlon e Kannemann receberam punição do STJD por conta de fatos ocorridos no duelo contra o Bragantino, no início de outubro. A dupla foi penalizada por declarações contra a arbitragem. Assim, o lateral pegou dois jogos de pena, enquanto o defensor argentino, um.

O Tricolor gaúcho já não terá Amuzu e Carlos Vinicius, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, André Henrique assumirá a vaga de titular como centroavante. Jardiel e Aravena, este improvisado, são opções para o setor. Na ponta-esquerda, Willian desponta como favorito. Grêmio sonha com vaga na pré-Libertadores partida entre Grêmio e Fluminense, válida pela 37ª rodada do Brasileirão, marcada para esta terça-feira (02/11), às 21h30, na Arena, assume caráter decisivo para o Imortal. Isso porque a equipe ainda mantém a esperança de que o torneio amplie para oito o número de vagas à Libertadores: seis na fase de grupos e duas na etapa preliminar.