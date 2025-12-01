Gregore: “Vejo todos os jogos do Botafogo”

Retorno ao Brasil na mira? Volante do Al-Rayyan conta quais são os planos para a carreira

“ Contra o Sport , eu estava vendo o jogo. Vejo todos os jogos. Por causa do fuso horário, se eu não vejo na hora, eu deixo gravando e vejo depois, mas sempre estou acompanhando, tenho muitos amigos lá e o carinho que eu tenho também. Ainda falo com o pessoal de lá, estou no grupo dos atletas”, afirmou o volante, em entrevista ao jornal “O Globo”.

Um dos jogadores que marcaram história no Botafogo, Gregore, hoje no Qatar, contou que mantém o contato com o clube pelo qual sagrou-se campeão da Libertadores e do Brasileirão no ano passado. O Pitbull ainda acompanha o Glorioso, mesmo a quilômetros de distância.

Ídolo do Botafogo, Gregore, na metade de 2025, trocou o Mais Tradicional pelo Al-Rayyan, time do técnico Artur Jorge, treinador que conduziu o Glorioso aos títulos da última temporada. Apesar da saudade, o cabeça de área não pretende reaparecer no futebol brasileiro a curto prazo.

“Pretendo ficar por aqui no Al-Rayyan. Eu gostei muito daqui, me adaptei rápido, o meu desejo é ficar no Qatar. O futebol é dinâmico, mas, na minha cabeça, quero dar o meu máximo aqui, me dedicar ao clube que me abraçou. Quero retribuir da melhor forma”, colocou o ex-jogador do Botafogo.

Gregore também contou que, quando estava no Botafogo, recebeu sondagens do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Controlador da SAF do Glorioso, John Textor, contudo, não o liberou. Em seguida, depois que foi para o Oriente Médio, o volante não teve mais propostas do futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.