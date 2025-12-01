Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gol na final da Libertadores coroa temporada de Danilo pelo Flamengo

Em alta com Ancelotti e no Rubro-Negro, clube do coração, Danilo adquire protagonismo com lesão de Ortiz e entra na história do Mais Querido
Danilo marcou pela segunda vez em decisões de Libertadores ao anotar o gol que definiu o triunfo do por 1 a 0 sobre o Palmeiras no último sábado (29/11), no Monumental de Lima. Em 2011, ele anotou o segundo gol na vitória do Santos sobre o Peñarol por 2 a 1, no Pacaembu, no jogo da volta da decisão, que ocorria em duas partidas. Com o gol na capital peruana, ele entrou na lista de jogadores que marcaram pelo Flamengo em finais da competição continental e, aliás, se juntou apenas a Zico e Gabigol.

O defensor chegou ao Flamengo no início de 2025, depois de atuar por América-MG, Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. No clube carioca, ele alterna as funções de lateral-direito e zagueiro e, dessa forma, responde às necessidades da comissão técnica. Tem contrato até dezembro de 2026 e pretende encerrar a carreira ao fim do vínculo, quando completará 35 anos.

A atuação de Danilo na final diante do Alviverde surgiu em circunstâncias específicas. Léo Ortiz, titular do setor defensivo durante a temporada, sofreu lesão na fase semifinal da Libertadores e, portanto, não alcançou recuperação plena. Assim, Danilo assumiu a responsabilidade de substituir o zagueiro na decisão. A comissão técnica confirmou a escalação apenas na véspera do jogo, depois de nova avaliação médica.

Confiança de Carlo Ancelotti

Na Seleção Brasileira, Danilo soma participações em competições oficiais desde 2011. Ele disputou o Mundial Sub-20 naquele ano e integrou a equipe campeã da competição. Em 2012, compôs o elenco que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. Quando o assunto é Copa do Mundo, ele atuou em 2018 e 2022 e avançou pelas fases de grupos, oitavas e quartas de final. Em 2024, ele integrou o grupo que disputou a Copa América sob comando de Carlo Ancelotti, que, por outro lado, mantém o jogador entre os convocados com frequência.

A trajetória por clubes inclui títulos nacionais e internacionais. No Santos, Danilo participou das campanhas do Campeonato Paulista e da Libertadores de 2011. Pelo Porto, ele disputou competições nacionais e europeias durante três temporadas. Já no Real Madrid, ele venceu duas edições da Champions League, além de troféus domésticos. No Manchester City, ele integrou elencos que conquistaram a Premier League, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Na Juventus, ele atuou como lateral, zagueiro e volante e, portanto, contribuiu para campanhas da Série A e da Copa da Itália.

Danilo na história do Flamengo

No Flamengo, Danilo disputou partidas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e na própria Libertadores de 2025. A adaptação ao elenco ocorreu durante o primeiro semestre da temporada, com utilização em diferentes funções defensivas. A sequência de jogos aumentou a partir das fases finais da Libertadores, especialmente após o problema físico de Léo Ortiz.

Com o título continental, o Flamengo garantiu vaga no Intercontinental e no Mundial de Clubes. A estreia ocorrerá no dia 10/12, contra o Cruz Azul (MEX), às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar. Em caso de classificação, a equipe enfrentará o Pyramids (EGI) na semifinal, marcada para 13/12, também às 14h. A final está agendada para 17/12, às 14h, contra o PSG. A delegação vai embarcar para o Catar após o término das últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Danilo e Flamengo em dezembro

O Flamengo busca encerrar o Brasileirão com o título. O time lidera a competição com 75 pontos após 36 rodadas, cinco pontos acima do Palmeiras. Para garantir a conquista sem depender de resultados paralelos, precisa de dois pontos nos últimos dois jogos ou de uma vitória. Caso não alcance essa pontuação, dependerá de tropeço do Palmeiras.

O próximo compromisso ocorrerá contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã. A comissão técnica avalia a escalação dos principais jogadores e, dessa forma, tenta equilibrar a disputa pelo título nacional com a preparação para o calendário internacional de dezembro. Assim, a programação de treinos será ajustada conforme a definição do Campeonato Brasileiro.

O clube também monitora a condição física de atletas que atuam com frequência na temporada, incluindo Danilo. O defensor permanece à disposição para os jogos restantes do Brasileirão e para a estreia no Intercontinental. Além disso, a comissão técnica e o departamento médico coordenam o manejo da carga de trabalho nas semanas que antecedem a viagem, garantindo que o elenco esteja preparado para todas as competições.

