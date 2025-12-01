Gol na final da Libertadores coroa temporada de Danilo pelo Flamengo

Em alta com Ancelotti e no Rubro-Negro, clube do coração, Danilo adquire protagonismo com lesão de Ortiz e entra na história do Mais Querido / Crédito: Jogada 10

Danilo marcou pela segunda vez em decisões de Libertadores ao anotar o gol que definiu o triunfo do por 1 a 0 sobre o Palmeiras no último sábado (29/11), no Monumental de Lima. Em 2011, ele anotou o segundo gol na vitória do Santos sobre o Peñarol por 2 a 1, no Pacaembu, no jogo da volta da decisão, que ocorria em duas partidas. Com o gol na capital peruana, ele entrou na lista de jogadores que marcaram pelo Flamengo em finais da competição continental e, aliás, se juntou apenas a Zico e Gabigol. O defensor chegou ao Flamengo no início de 2025, depois de atuar por América-MG, Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. No clube carioca, ele alterna as funções de lateral-direito e zagueiro e, dessa forma, responde às necessidades da comissão técnica. Tem contrato até dezembro de 2026 e pretende encerrar a carreira ao fim do vínculo, quando completará 35 anos.

A atuação de Danilo na final diante do Alviverde surgiu em circunstâncias específicas. Léo Ortiz, titular do setor defensivo durante a temporada, sofreu lesão na fase semifinal da Libertadores e, portanto, não alcançou recuperação plena. Assim, Danilo assumiu a responsabilidade de substituir o zagueiro na decisão. A comissão técnica confirmou a escalação apenas na véspera do jogo, depois de nova avaliação médica. Confiança de Carlo Ancelotti Na Seleção Brasileira, Danilo soma participações em competições oficiais desde 2011. Ele disputou o Mundial Sub-20 naquele ano e integrou a equipe campeã da competição. Em 2012, compôs o elenco que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres. Quando o assunto é Copa do Mundo, ele atuou em 2018 e 2022 e avançou pelas fases de grupos, oitavas e quartas de final. Em 2024, ele integrou o grupo que disputou a Copa América sob comando de Carlo Ancelotti, que, por outro lado, mantém o jogador entre os convocados com frequência. A trajetória por clubes inclui títulos nacionais e internacionais. No Santos, Danilo participou das campanhas do Campeonato Paulista e da Libertadores de 2011. Pelo Porto, ele disputou competições nacionais e europeias durante três temporadas. Já no Real Madrid, ele venceu duas edições da Champions League, além de troféus domésticos. No Manchester City, ele integrou elencos que conquistaram a Premier League, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra. Na Juventus, ele atuou como lateral, zagueiro e volante e, portanto, contribuiu para campanhas da Série A e da Copa da Itália. Danilo na história do Flamengo No Flamengo, Danilo disputou partidas no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e na própria Libertadores de 2025. A adaptação ao elenco ocorreu durante o primeiro semestre da temporada, com utilização em diferentes funções defensivas. A sequência de jogos aumentou a partir das fases finais da Libertadores, especialmente após o problema físico de Léo Ortiz.

Com o título continental, o Flamengo garantiu vaga no Intercontinental e no Mundial de Clubes. A estreia ocorrerá no dia 10/12, contra o Cruz Azul (MEX), às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar. Em caso de classificação, a equipe enfrentará o Pyramids (EGI) na semifinal, marcada para 13/12, também às 14h. A final está agendada para 17/12, às 14h, contra o PSG. A delegação vai embarcar para o Catar após o término das últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Danilo e Flamengo em dezembro O Flamengo busca encerrar o Brasileirão com o título. O time lidera a competição com 75 pontos após 36 rodadas, cinco pontos acima do Palmeiras. Para garantir a conquista sem depender de resultados paralelos, precisa de dois pontos nos últimos dois jogos ou de uma vitória. Caso não alcance essa pontuação, dependerá de tropeço do Palmeiras. O próximo compromisso ocorrerá contra o Ceará, nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã. A comissão técnica avalia a escalação dos principais jogadores e, dessa forma, tenta equilibrar a disputa pelo título nacional com a preparação para o calendário internacional de dezembro. Assim, a programação de treinos será ajustada conforme a definição do Campeonato Brasileiro.