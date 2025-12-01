Globo e Disney atingem marcas expressivas com a decisão da Libertadores

Emissora da família Marinho alcança 40 pontos de audiência com a decisão. Disney foi líder de visualizações na TV por assinatura / Crédito: Jogada 10

A final da edição de 2025 da Libertadores cumpriu as esperanças que a Globo e a Disney criaram com a partida decisiva. Isso porque o jogo teve audiência que se compara à reta final da novela “Vale Tudo”. Além de condições semelhantes aos jogos da Seleção Brasileira durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No Rio de Janeiro, chegou a 37 pontos de média nas visualizações, com o auge de 41 na transmissão da emissora da família Marinho. Assim, o índice de 40 pontos foi motivo de celebração na Globo, pois no cenário atual, é gradativamente mais incomum tal situação na TV aberta. Em São Paulo, principal mercado do país neste aspecto, a média foi de 27 pontos de audiência, com 32 pontos sendo o máximo a alcançar na região da Grande São Paulo.

Importante destacar que cada ponto representa 199 mil telespectadores. A informação é da coluna “F5” da “Folha de São Paulo”, que teve acesso à estatísticas. Globo é líder geral e Disney fica em segundo lugar Segundo o Painel Nacional de Televisão (PNT), que estipula a média da televisão no país, a partida bateu 30 pontos de média, com o seu auge sendo 34. Em algumas cidades da região Nordeste e Norte, como Belém, Fortaleza e Manaus, o jogo também ultrapassou os 40 pontos por alguns minutos. A ESPN alcançou média de quatro pontos e foi a emissora líder de audiência na TV fechada durante toda a exibição do duelo entre Flamengo e Palmeiras. Inclusive, foi a decisão mais vista desde que o canal começou a transmitir a competição.