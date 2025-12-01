Fulham x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Fulham x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam na partida de abertura da 14ª rodada da Premier League 2025/26
A bola volta a rolar na Premier Legue 2025/26. Fulham e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (2), às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, na partida de abertura da 14ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Fulham
O Fulham chega embalado após uma grande vitória no último fim de semana sobre o rival Tottenham por 2 a 0, o segundo triunfo consecutivo na Premier League. Assim, o time subiu para a 15ª posição, com 17 pontos, e se distanciou da zona de rebaixamento.
Contudo, para o duelo desta terça-feira, o técnico Marco Silva não poderá contar com o lateral-esquerdo Robinson e o atacante brasileiro Rodrigo Muniz, ambos lesionados.
Como chega o Manchester City
O City atravessa um momento irregular, mas vem de uma vitória suada por 3 a 2 para o Leeds. Em casa, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola abriu 2 a 0 no placar, viu o Leeds buscar o empate na segunda etapa e contou com um gol salvador de Phil Foden nos acréscimos para confirmar o triunfo. Antes, o clube de Manchester vinha de uma sequência de duas derrotas na Premier League.
Além disso, o empate entre Chelsea e Arsenal, no Stamford Bridge, foi ótimo para o City. Isto porque o time assumiu a segunda posição com 25 pontos, agora com cinco pontos a menos que o líder Arsenal. O Chelsea, por sua vez, é o terceiro colocado com 24.
Por fim, Guardiola terá dois desfalques para o duelo em Londres. Os meio-campistas Rodri e Kovacic, lesionados, estão fora da partida.
