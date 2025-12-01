Fulham x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida de abertura da 14ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Premier Legue 2025/26. Fulham e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (2), às 16h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, na partida de abertura da 14ª rodada do Campeonato Inglês. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Ronald Araújo pede afastamento do Barcelona para cuidar da saúde mental Como chega o Fulham O Fulham chega embalado após uma grande vitória no último fim de semana sobre o rival Tottenham por 2 a 0, o segundo triunfo consecutivo na Premier League. Assim, o time subiu para a 15ª posição, com 17 pontos, e se distanciou da zona de rebaixamento. Contudo, para o duelo desta terça-feira, o técnico Marco Silva não poderá contar com o lateral-esquerdo Robinson e o atacante brasileiro Rodrigo Muniz, ambos lesionados. Como chega o Manchester City O City atravessa um momento irregular, mas vem de uma vitória suada por 3 a 2 para o Leeds. Em casa, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola abriu 2 a 0 no placar, viu o Leeds buscar o empate na segunda etapa e contou com um gol salvador de Phil Foden nos acréscimos para confirmar o triunfo. Antes, o clube de Manchester vinha de uma sequência de duas derrotas na Premier League.