Fluminense vai esperar Copa do Brasil para iniciar busca por reforços

Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, garante foco no torneio nacional e frisa: "Não estamos falando com nenhum jogador" / Crédito: Jogada 10

A temporada de 2026 já iniciará em janeiro de 2026, e os clubes têm de iniciar o planejamento o mais rápido possível, especialmente com relação as contratações. O Fluminense, porém, adota cautela e vai aguardar a realização da Copa do Brasil para definir os reforços para o próximo ano. O atual presidente do clube, Mário Bittencourt, garantiu que a diretoria e jogadores estão focados somente nas últimas rodadas do Brasileirão e na semifinal do torneio nacional. “Neste momento, não estamos falando com nenhum jogador no mercado ou negociando com qualquer jogador. Estamos 100% focados em conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores e conquistar o título da Copa do Brasil. Isso é o que nos importa no momento”, disse Mário Bittencourt ao “ge”.

“Ainda sobre jogadores, temos uma ideia de onde precisamos reforçar e melhorar ainda mais a equipe. Não falaremos de nomes ou negociaremos nada antes do final das competições. Repito: nosso foco neste momento é ser campeão da Copa Brasil e conquistar vaga direta na Libertadores. Mas nossos torcedores podem ficar tranquilos que em 2026 teremos um time forte e que seguirá disputando os títulos”, concluiu. No entanto, o Fluminense definiu apenas um alvo: o zagueiro Nino, que hoje está no Zenit, da Rússia. O clube carioca já iniciou as conversas com o defensor, que tem o desejo de retornar ao Tricolor. Contudo, a volta dependerá do avanço nas negociações com os russos, que ainda não responderam às sondagens iniciais. Planejamento 2026 do Fluminense Mesmo que não tenha definido a quantidade de reforços, Mário afirmou que a diretoria já começa a se planejar para 2026 por conta da mudança do calendário. “Lógico que já estamos fazendo reuniões de planejamento visando 2026. Até porque temos mudança de calendário e muitas competições a disputar, mas como semifinalistas de Copa do Brasil, temos que aguardar o término da competição para definir certas coisas”, afirmou.