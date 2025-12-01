Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense vai esperar Copa do Brasil para iniciar busca por reforços

Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, garante foco no torneio nacional e frisa: "Não estamos falando com nenhum jogador"
A temporada de 2026 já iniciará em janeiro de 2026, e os clubes têm de iniciar o planejamento o mais rápido possível, especialmente com relação as contratações. O Fluminense, porém, adota cautela e vai aguardar a realização da Copa do Brasil para definir os reforços para o próximo ano. O atual presidente do clube, Mário Bittencourt, garantiu que a diretoria e jogadores estão focados somente nas últimas rodadas do Brasileirão e na semifinal do torneio nacional.

“Neste momento, não estamos falando com nenhum jogador no mercado ou negociando com qualquer jogador. Estamos 100% focados em conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores e conquistar o título da Copa do Brasil. Isso é o que nos importa no momento”, disse Mário Bittencourt ao “ge”.

“Ainda sobre jogadores, temos uma ideia de onde precisamos reforçar e melhorar ainda mais a equipe. Não falaremos de nomes ou negociaremos nada antes do final das competições. Repito: nosso foco neste momento é ser campeão da Copa Brasil e conquistar vaga direta na Libertadores. Mas nossos torcedores podem ficar tranquilos que em 2026 teremos um time forte e que seguirá disputando os títulos”, concluiu.

No entanto, o Fluminense definiu apenas um alvo: o zagueiro Nino, que hoje está no Zenit, da Rússia. O clube carioca já iniciou as conversas com o defensor, que tem o desejo de retornar ao Tricolor. Contudo, a volta dependerá do avanço nas negociações com os russos, que ainda não responderam às sondagens iniciais.

Planejamento 2026 do Fluminense

Mesmo que não tenha definido a quantidade de reforços, Mário afirmou que a diretoria já começa a se planejar para 2026 por conta da mudança do calendário.

“Lógico que já estamos fazendo reuniões de planejamento visando 2026. Até porque temos mudança de calendário e muitas competições a disputar, mas como semifinalistas de Copa do Brasil, temos que aguardar o término da competição para definir certas coisas”, afirmou.

Por fim, Mattheus Montenegro, eleito novo presidente do Flu para o próximo triênio, assumirá o clube no dia 21 de dezembro, um dia após o fim do mandato de Mário Bittencourt, que se encerra oficialmente no dia 20.

