Fluminense terá mudanças contra o Grêmio; veja escalação

Fluminense terá mudanças contra o Grêmio; veja escalaçãoTricolor não contará com Canobbio, enquanto Thiago Silva e Hércules são dúvidas para o confronto desta terça pelo Brasileirão
O Fluminense terá mudanças na escalação contra o Grêmio nesta terça-feira (2), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras não terá à disposição Canobbio, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Assim, pode ser um teste do técnico Luis Zubeldía para a semifinal da Copa do Brasil.
Sem Canobbio, o técnico vai mudar a escalação no setor de ataque. Há duas possibilidades. Zubeldía pode atuar com mais um homem de meio campo, com Nonato ou Lima. Ou de manter o esquema com Soteldo mais avançado. O venezuelano pode ganhar mais um nova chance como titular.
Além disso, o zagueiro Thiago Silva é dúvida, porque saiu durante a goleada histórica sobre o São Paulo. Caso não atue, Ignácio deve ser o substituto. No meio, Nonato tem chances de atuar na vaga de Hércules, que também com dores contra o clube paulista. Ambos, aliás, não têm lesões.
A provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Nonato (Hércules), Martinelli, Lucho Acosta, Soteldo (Lima); Serna e Everaldo.
Com 58 pontos, o Fluminense, portanto, precisa vencer para seguir na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Além de vitórias, o Tricolor também terá de torcer para alguns resultados contra Botafogo e Bahia.