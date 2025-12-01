Fluminense terá mudanças contra o Grêmio; veja escalação

Tricolor não contará com Canobbio, enquanto Thiago Silva e Hércules são dúvidas para o confronto desta terça pelo Brasileirão

O Fluminense terá mudanças na escalação contra o Grêmio nesta terça-feira (2), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras não terá à disposição Canobbio, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Assim, pode ser um teste do técnico Luis Zubeldía para a semifinal da Copa do Brasil.

Sem Canobbio, o técnico vai mudar a escalação no setor de ataque. Há duas possibilidades. Zubeldía pode atuar com mais um homem de meio campo, com Nonato ou Lima. Ou de manter o esquema com Soteldo mais avançado. O venezuelano pode ganhar mais um nova chance como titular.