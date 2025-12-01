Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense prioriza contratação de centroavante para 2026

Tricolor teve problemas no setor nesta temporada e busca uma nova referência
Com a vitória de Mattheus Montenegro na eleição do último sábado (29), o Fluminense já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Além de retomar a negociação para repatriar o zagueiro Nino, o Tricolor prioriza a contratação de um centroavante para 2026, de acordo com o “ge”. Afinal, a posição é considerada carente.

Em 2025, o Fluminense teve problemas com o setor. Apesar de artilheiro do time na temporada com 20 gols, Cano sofreu com lesões e já deu sinais de declínio por causa da idade. Contratado para fazer sombra ao camisa 14, Everaldo não convenceu. Afinal, marcou apenas oito gols e não balança as redes desde agosto.

No meio do ano, o Fluminense trouxe John Kennedy de volta. Herói do título da Libertadores de 2023, o centroavante estava emprestado ao Pachuca, do México, e chegou a disputar o Mundial de Clubes pelo time mexicano. Contudo, apesar dos esforços, não conseguiu convencer quando teve sequência. Até aqui, fez apenas dois gols em 16 jogos no Brasileirão.

Classificado para a Libertadores, o Fluminense tem o pior ataque do G-7, com 46 gols marcados. Contudo, seis foram na goleada histórica por 6 a 0 sobre o São Paulo, na última quinta-feira (27), que amenizou a gravidade. O Tricolor ainda busca a classificação direta para a fase de grupos da competição continental e o título da Copa do Brasil até o fim do ano.

