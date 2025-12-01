Fluminense prioriza contratação de centroavante para 2026

Fluminense prioriza contratação de centroavante para 2026Tricolor teve problemas no setor nesta temporada e busca uma nova referência
Com a vitória de Mattheus Montenegro na eleição do último sábado (29), o Fluminense já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Além de retomar a negociação para repatriar o zagueiro Nino, o Tricolor prioriza a contratação de um centroavante para 2026, de acordo com o “ge”. Afinal, a posição é considerada carente.
Em 2025, o Fluminense teve problemas com o setor. Apesar de artilheiro do time na temporada com 20 gols, Cano sofreu com lesões e já deu sinais de declínio por causa da idade. Contratado para fazer sombra ao camisa 14, Everaldo não convenceu. Afinal, marcou apenas oito gols e não balança as redes desde agosto.
No meio do ano, o Fluminense trouxe John Kennedy de volta. Herói do título da Libertadores de 2023, o centroavante estava emprestado ao Pachuca, do México, e chegou a disputar o Mundial de Clubes pelo time mexicano. Contudo, apesar dos esforços, não conseguiu convencer quando teve sequência. Até aqui, fez apenas dois gols em 16 jogos no Brasileirão.
Classificado para a Libertadores, o Fluminense tem o pior ataque do G-7, com 46 gols marcados. Contudo, seis foram na goleada histórica por 6 a 0 sobre o São Paulo, na última quinta-feira (27), que amenizou a gravidade. O Tricolor ainda busca a classificação direta para a fase de grupos da competição continental e o título da Copa do Brasil até o fim do ano.
