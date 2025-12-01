Fluminense prioriza contratação de centroavante para 2026

Tricolor teve problemas no setor nesta temporada e busca uma nova referência / Crédito: Jogada 10

Com a vitória de Mattheus Montenegro na eleição do último sábado (29), o Fluminense já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Além de retomar a negociação para repatriar o zagueiro Nino, o Tricolor prioriza a contratação de um centroavante para 2026, de acordo com o “ge”. Afinal, a posição é considerada carente. Em 2025, o Fluminense teve problemas com o setor. Apesar de artilheiro do time na temporada com 20 gols, Cano sofreu com lesões e já deu sinais de declínio por causa da idade. Contratado para fazer sombra ao camisa 14, Everaldo não convenceu. Afinal, marcou apenas oito gols e não balança as redes desde agosto.