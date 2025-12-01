Fluminense lança camisa em homenagem ao ex-zagueiro Edinho

Defensor é um dos expoentes da Máquina Tricolor e foi campeão carioca em 75, 76 e 80. Peça começa a ser vendida na sexta-feira

O Fluminense prepara lançamento em homenagem ao ex-zagueiro Edinho junto com celebração pelos 45 anos do inesquecível título carioca de 1980. A camisa recria o uniforme branco utilizado na ocasião, marcando o retorno a um dos momentos mais simbólicos da história do clube. Além disso, traz a assinatura do ex-jogador bordada em dourado no peito.

Edinho iniciou sua trajetória pelo Fluminense no início da década de 1970. O defensor é um dos expoentes da Máquina Tricolor e foi campeão carioca em 1975, 1976 e 1980. Depois de uma passagem de destaque pelo futebol europeu e pela Seleção Brasileira, onde participou de três Copas do Mundo (1978, 1982 e 1986), Edinho, assim, retornou ao Tricolor no fim da década de 1980.