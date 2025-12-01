Flamengo terá fim de temporada “insana”; veja compromissos

Rubro-Negro fecha o Brasileiro em 7 de dezembro, três dias depois estará no Catar e pode encerrar ano no dia 17; confira situação

Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda tem jogos contra o Ceará, pela penúltima rodada, na próxima quarta-feira (3). Filipe Luís não deve poupar os jogadores pois, em caso de vitória no Maracanã, pode se consagrar campeão do torneio nacional com um jogo de antecedência. Na última rodada, caso o Brasileirão já esteja definido, o Fla enfrenta o Mirassol e pode utilizar o time reserva.

Tetracampeão da Libertadores e ainda em clima de festa, o Flamengo não terá tempo de descanso no último mês de 2025. Como de praxe, além de levantar a taça, o Rubro-Negro terá de disputar a Copa Intercontinental 2025, que era o antigo Mundial de Clubes. Assim, se não bastasse a temporada desgastante, o time de Filipe Luís pode ter um final de ano bem intenso.

A temporada, entretanto, não termina por aí. A delegação terá de embarcar para o Catar, local da Copa Intercontinental. O primeiro será no dia 10 de dezembro, às 14 horas (de Brasília) contra o mexicano Cruz Azul, que foi campeão da Concachampions – o confronto é chamado de Dérbi das Américas.

Em caso de vitória sobre o Cruz Azul, o Rubro-Negro enfrentará o Pyramids, do Egito, na semifinal do torneio. A partida está marcada para o dia 13, também às 14 horas (de Brasília). O clube africano despachou, nas fases anteriores, o neozelandês Auckland City e o saudita Al-Ahli.

Se vencer o Pyramids, o Flamengo, enfim, duelará contra o francês Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Novamente na casa do Al-Rayyan, às 14h, o título estará em disputa no dia 17 de dezembro.

Líder no Brasil

Com o título, o Rubro-Negro se igualou a Estudiantes e River Plate como tetracampeões da Libertadores. Já o Brasil chegou a 25 conquistas e empatou com os argentinos no ranking por países. O Independiente segue como maior vencedor da história, com sete troféus (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984).