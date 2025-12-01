Flamengo tem negociações avançadas com dois reforços para 2026

“O planejamento já começou antes, está tudo encaminhado”, disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo, após a conquista do título da Libertadores, no último sábado (29), em Lima, no Peru.

Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo já iniciou o planejamento para 2026. Após investir quase R$ 300 milhões na última janela de transferências, o Rubro-Negro mira o mercado brasileiro e deve fazer contratações pontuais. Dessa forma, já tem negociações avançadas com dois reforços para a próxima temporada, de acordo com o “ge”.

O Flamengo tem conversas encaminhadas com um goleiro e um zagueiro do futebol brasileiro para a próxima temporada. O Rubro-Negro, aliás, planeja contratar de três a quatro reforços para 2026. Os outros dois nomes, que ainda não foram definidos, são para o ataque. Uma das prioridades, portanto, deve ser um centroavante, a pedido do técnico Filipe Luís.

Na última janela de transferências, o Flamengo gastou R$ 277 milhões com as contratações de Emerson Royal, Saúl, Carrascal e Samuel Lino. Dessa forma, foi a maior janela de sua história. Portanto, o Rubro-Negro entende que, agora, não precisará gastar muito. A maior preocupação da diretoria é segurar os seus principais jogadores.

O Flamengo pode confirmar mais um título nesta quarta-feira (3). Afinal, é o líder do Brasileirão e pode sagrar-se campeão em caso de vitória sobre o Ceará, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada. Depois, inicia o planejamento para disputar o Intercontinental, no Catar.

