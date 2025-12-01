Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo também busca permanência de José Boto

Além do técnico Filipe Luís, clube tenta manter diretor e deve se reunir ao final da temporada para definir situação
Além da longa negociação para renovar com o técnico Filipe Luís, o Flamengo também tem o desejo de manter o diretor de futebol José Boto para o próximo ano. O português tem contrato com o clube até o fim de 2026, porém não há multa rescisória para clube ou dirigente a partir do final de 2025, o que pode facilitar uma saída. A informação é do “Uol”.

Ao final da temporada, o Flamengo e José Boto terão uma reunião para saber o futuro. Haverá uma análise das duas partes. O clube tende a desejar a permanência do diretor, que também vai apresentar sua posição e garantir permanência sólida durante o ano de 2026.

Com José Boto, o Flamengo foi “tímido” no mercado no início e 2025 e contratou apenas dois jogadores: o atacante Juninho e o zagueiro Danilo, que se tornou herói do título da Libertadores contra o Palmeiras de Abel Ferreira. O defensor, aliás, chegou sem custos ao clube carioca.

No meio do ano, o clube carioca, porém, resolveu investir com maior intensidade e trouxe mais cinco nomes para o elenco de Filipe Luís. Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal, que teve papel decisivo na semifinal da Libertadores.

Por fim, o Flamengo deve seguir no mesmo ritmo na próxima janela de transferências. Um goleiro e um zagueiro, aliás, são alvos do Rubro-Negro, além da possibilidade de dois atacantes.

