Flamengo também busca permanência de José Boto

Flamengo também busca permanência de José BotoAlém do técnico Filipe Luís, clube tenta manter diretor e deve se reunir ao final da temporada para definir situação
Além da longa negociação para renovar com o técnico Filipe Luís, o Flamengo também tem o desejo de manter o diretor de futebol José Boto para o próximo ano. O português tem contrato com o clube até o fim de 2026, porém não há multa rescisória para clube ou dirigente a partir do final de 2025, o que pode facilitar uma saída. A informação é do “Uol”.
Ao final da temporada, o Flamengo e José Boto terão uma reunião para saber o futuro. Haverá uma análise das duas partes. O clube tende a desejar a permanência do diretor, que também vai apresentar sua posição e garantir permanência sólida durante o ano de 2026.
Com José Boto, o Flamengo foi “tímido” no mercado no início e 2025 e contratou apenas dois jogadores: o atacante Juninho e o zagueiro Danilo, que se tornou herói do título da Libertadores contra o Palmeiras de Abel Ferreira. O defensor, aliás, chegou sem custos ao clube carioca.
No meio do ano, o clube carioca, porém, resolveu investir com maior intensidade e trouxe mais cinco nomes para o elenco de Filipe Luís. Jorginho, Saúl, Samuel Lino, Emerson Royal e Carrascal, que teve papel decisivo na semifinal da Libertadores.
Por fim, o Flamengo deve seguir no mesmo ritmo na próxima janela de transferências. Um goleiro e um zagueiro, aliás, são alvos do Rubro-Negro, além da possibilidade de dois atacantes.