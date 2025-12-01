Flamengo também busca permanência de José Boto

Além da longa negociação para renovar com o técnico Filipe Luís, o Flamengo também tem o desejo de manter o diretor de futebol José Boto para o próximo ano. O português tem contrato com o clube até o fim de 2026, porém não há multa rescisória para clube ou dirigente a partir do final de 2025, o que pode facilitar uma saída. A informação é do “Uol”.

Ao final da temporada, o Flamengo e José Boto terão uma reunião para saber o futuro. Haverá uma análise das duas partes. O clube tende a desejar a permanência do diretor, que também vai apresentar sua posição e garantir permanência sólida durante o ano de 2026.