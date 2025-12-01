Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo atualiza painéis de títulos após tetra da Libertadores

Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado (29), e sagrou-se mais uma vez campeão da competição continental
Dois dias após garantir o tetra da Libertadores, o Flamengo já atualizou os painéis de títulos no Ninho do Urubu para a reapresentação do elenco na tarde desta segunda-feira (1/12). O atacante Juninho registrou, em suas redes sociais, o número quatro abaixo da taça do torneio continental. O time rubro-negro, afinal, venceu o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado (29), em Lima, no Peru.

Além da parede interna no CT, há um muro externo, logo na entrada, com o mesmo painel dos títulos virado para a rua. Ele, portanto, também foi atualizado e pode ser visto por quem passar em frente ao local.

Com o título, o Rubro-Negro se igualou a Estudiantes e River Plate como tetracampeões da Libertadores. Já o Brasil chegou a 25 conquistas e empatou com os argentinos no ranking por países. O Independiente segue como maior vencedor da história, com sete troféus (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984).

Até o fim do ano, o Flamengo pode atualizar o painel novamente. Afinal, pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro na quarta-feira contra o Ceará, no Maracanã. Além disso, o time comandado por Filipe Luís também disputa a Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes.

