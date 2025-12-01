Flamengo atualiza painéis de títulos após tetra da Libertadores

Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado (29), e sagrou-se mais uma vez campeão da competição continental

Dois dias após garantir o tetra da Libertadores, o Flamengo já atualizou os painéis de títulos no Ninho do Urubu para a reapresentação do elenco na tarde desta segunda-feira (1/12). O atacante Juninho registrou, em suas redes sociais, o número quatro abaixo da taça do torneio continental. O time rubro-negro, afinal, venceu o Palmeiras por 1 a 0, no último sábado (29), em Lima, no Peru.

Além da parede interna no CT, há um muro externo, logo na entrada, com o mesmo painel dos títulos virado para a rua. Ele, portanto, também foi atualizado e pode ser visto por quem passar em frente ao local.