Filho de Thiago Silva assina primeiro contrato profissional com o Chelsea

Aos 17 anos, Isago Silva permanece em Londres, ganha espaço na base e já aparece em listas da Inglaterra sub-15 e da Champions / Crédito: Jogada 10

Isago Silva, lateral-esquerdo de 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Chelsea e segue ganhando espaço no clube inglês. O jovem é filho de Thiago Silva, que defendeu o time londrino entre 2020 e 2024 e hoje está no Fluminense. LEIA MAIS: Rodrygo vive pior fase no Real Madrid e chega a 30 jogos sem balançar a rede