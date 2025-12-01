Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filho de Thiago Silva assina primeiro contrato profissional com o Chelsea

Aos 17 anos, Isago Silva permanece em Londres, ganha espaço na base e já aparece em listas da Inglaterra sub-15 e da Champions
Isago Silva, lateral-esquerdo de 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Chelsea e segue ganhando espaço no clube inglês. O jovem é filho de Thiago Silva, que defendeu o time londrino entre 2020 e 2024 e hoje está no Fluminense.

Mesmo com o pai no Rio de Janeiro, Isago optou por continuar em Londres para desenvolver sua carreira no Chelsea.

As atuações consistentes nas categorias de base já chamaram atenção. Em outubro, ele foi convocado para a seleção sub-15 da Inglaterra e também apareceu na lista de inscritos do Chelsea para o duelo contra o Ajax na atual edição da Champions.

Futebol Internacional Fluminense

