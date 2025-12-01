Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festa de título do Flamengo gera rumores de novo casal rubro-negro e affair de Samuel Lino

Segundo informações, nesta madrugada, Carrascal promoveu uma festa que uniu Léo Pereira com Flávia Saraiva, além de outros supostos casais
O jornalista Léo Dias cumpre sua promessa e mantém informações sobre a festa do título do Flamengo em sigilo, mas isso não quer dizer que não há rumores no ar. Segundo informações, a celebração, realizada na madrugada desta segunda-feira (1), terminou com um affair rubro-negro entre o zagueiro Léo Pereira e a ginasta Flávia Saraiva, ambos atletas do clube.

De acordo com a página ‘Daily Garotinho’, o zagueiro rubro-negro deixou o evento organizado por Jorge Carrascal acompanhado da ginasta Flávia Saraiva, levantando rumores sobre um possível affair. O suposto envolvimento também chamou atenção pelas notícias recentes de reconciliação com Karoline Lima, sua ex-namorada.

O zagueiro, aliás, evitou aparições públicas sobre a vida pessoal desde o término com Karoline Lima. A influenciadora confirmou o fim do relacionamento no dia 26 de setembro, após cerca de um ano e meio juntos. Contudo, os dois foram vistos juntos em ocasiões recentes, e internautas aguardavam a reconciliação.

Encontros chamam atenção em festa

A celebração reuniu atletas e convidados em grande número, devido até mesmo ao tamanho da celebração — visto que o Flamengo se tornou o primeiro tetracampeão da Libertadores em solo nacional. E para além do suposto novo casal, outros jogadores do clube também aproveitaram para curtir em boas companhias.

Ainda de acordo com o perfil de fofoca, Samuel Lino e presentadora Nicole Bahls também demonstraram intimidade e foram vistos de mãos dadas durante a festa.

Histórico recente de relacionamento

Conforme mencionado, Léo Pereira se separou há meses de Karoline Lima, em setembro de 2023, e agora curte o período solteiro. Vale destacar que o zagueiro estava casado com Tainá Militão, atualmente esposa de Éder Militão, antes de conhecer sua ex-namorada.

Flavinha, por sua vez, viveu um término público pouco antes do rompimento do zagueiro. A ginasta mantinha relação com Tulinho, filho de Túlio Maravilha, e inclusive estiveram juntos na última edição do “The Town” em São Paulo.

Atleta do Flamengo

Flávia Saraiva se tornou um dos nomes mais reconhecidos e relevantes da ginástica brasileira. Medalhista olímpica e representante da modalidade artística desde os 15 anos, ela integra a seleção nacional e coleciona resultados expressivos.

A atleta defende o clube rubro-negro desde 2016 e alcançou o melhor desempenho da carreira nos Jogos Olímpicos de Paris, quando se tornou a segunda brasileira a figurar entre as dez melhores ginastas do mundo.

