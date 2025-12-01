Fernando Torres admite desejo de assumir vaga de Diego Simeone no Atlético de Madrid

Técnico do time B diz que segue focado no presente, mas vê com naturalidade a possibilidade de comandar a equipe principal no futuro / Crédito: Jogada 10

Fernando Torres, hoje técnico do time B do Atlético de Madrid, deixou claro que sonha em comandar a equipe principal no futuro. Após cinco anos trabalhando nas categorias de base, o ex-atacante acredita que está em evolução e mira, um dia, o cargo ocupado por Diego Simeone há quase 14 anos.

“Não tenho medo de desafios. Conquistei tudo como jogador e agora quero tentar como treinador. Tomara que, se eu continuar fazendo um bom trabalho, um dia me escolham para dirigir o time principal”, afirmou. Mesmo assim, ele garantiu que mantém os pés no chão. “Neste momento, o que me motiva é ir treinar o time B amanhã”, disse. Fernando Torres também comentou um pouco sobre a forma como enxerga o próprio trabalho.

“Quero ser o treinador que eu gostaria de ter tido: alguém que escuta, que aprende com seus jogadores e com as diferentes gerações”, disse o técnico de 41 anos. Ele ainda relembrou ensinamentos de Luis Aragonés, comandante da Espanha no título da Eurocopa de 2008. “Muitas das coisas que ele me dizia só fizeram sentido quatro anos depois, quando voltamos a nos encontrar na seleção. Ele falava sobre lidar com a imprensa, sobre ser um bom companheiro. Mas, sem perceber, acho que sempre estive preparado para os holofotes”, concluiu.