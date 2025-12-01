Ex-diretor do São Paulo crítica plano de Casares: ”Não existe resultado, sem investimentos”

Carlos Belmonte discordou da estratégia do atual presidente para amenizar os problemas financeiros do clube / Crédito: Jogada 10

A saída de Carlos Belmonte do cargo de diretor de futebol do São Paulo escancarou uma divergência interna sobre o rumo financeiro do clube. O dirigente, que deixou o posto na última sexta-feira (28/11), após quase cinco anos à frente do departamento, discorda da estratégia do presidente Julio Casares para reduzir o endividamento tricolor que hoje está na casa dos R$ 912 milhões. Nesta temporada, o São Paulo contratou nove jogadores, mas sem investir em direitos econômicos. Oscar, Tapia, Cédric, Wendell, Enzo Díaz, Juan Dinenno, Rafael Tolói, Rigoni e Maílton chegaram com custos mínimos, apostando em salários e condições favoráveis de mercado. Para Belmonte, o modelo não sustenta a competitividade em longo prazo.

“Não existe resultado sem investimento. Por que Palmeiras e Flamengo fizeram a final da Libertadores e lideram o Brasileiro? Porque têm mais investimento, eles podem contratar mais atletas. Nós teremos o investimento que Palmeiras e Flamengo têm? É lógico que não, mas precisamos entender o que queremos como instituição”, afirmou o ex-diretor. A gestão Casares defende que o ajuste financeiro é prioridade absoluta. Em 2024, o São Paulo fechou o ano com déficit de R$ 287,6 milhões, e o comitê gestor entende que conter gastos é condição para equilibrar o fluxo de caixa. “O são-paulino quer a redução da dívida a todo custo ou pensa em um outro projeto de redução? Eu sei que esse pensamento nem é simpático, mas não acredito nesse processo de redução da dívida a qualquer custo. Sem investir no futebol, vamos reduzir R$ 30, 40, 50 milhões numa temporada, mas numa dívida de R$ 900 milhões… Quanto tempo vamos levar para atingir um patamar mais baixo?”, completou Belmonte. Risco de rebaixamento? Belmonte diz que não Apesar da discordância, Belmonte descarta que o modelo atual coloque o São Paulo em risco imediato de queda.

“Quanto menos investimento, mais risco. Mas acho que não vamos passar por isso. Estamos em oitavo no Brasileirão, terminamos em quinto na Libertadores, ficamos no meio da tabela. Não é um ano bom, mas não é um cenário de ameaça real. Se não investirmos, continuaremos sendo time de meio de tabela e, num ano um pouco pior, pode haver risco de rebaixamento”, explicou o ex-dirigente Futuro político no São Paulo Mesmo de saída, Belmonte segue como conselheiro e integra o grupo de situação que apoia Casares. O ex-dirigente diz ter suas ideias para o futebol, mas evita expô-las publicamente. “Não é oportuno eu passá-las agora. Não sou o presidente. Passo isso internamente sempre que posso e indico que esse é o caminho. Sem investir, não sairemos do quadro atual”, finalizou.