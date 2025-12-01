Everton Cebolinha deve sair do Flamengo em janeiro de 2026

Cebolinha também enxerga a oportunidade com positiva. Afinal, o jogador busca maior minutagem e vê o título da Libertadores como uma “credencial”. Ou seja, seria uma facilidade para conseguir uma boa negociação com um novo clube a partir de 2026.

Mesmo com a conquista do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo, Everton Cebolinha deve deixar o clube em janeiro de 2026. De acordo com apuração da “ESPN”, o clube carioca entende que ainda pode conseguir um rendimento financeiro se vender o atleta no futuro próximo. O contrato do atacante com o Rubro-Negro é até o fim da próxima temporada.

“Quando acabar o ano, vou decidir o que vai ser da minha carreira. Tenho contrato com o Flamengo até o final do ano que vem, mas preciso de espaço, preciso jogar. É um ano de Copa do Mundo, preciso de visibilidade. Quero ter essa sequência que eu estou precisando, essa visibilidade também para o ano que vem, seja aqui ou seja em outro lugar”, disse o atacante à ESPN.

Após faturar o tri da Libertadores, Everton Cebolinha revelou que pediu para deixar o Fla na janela de transferências de meados de 2025. O camisa 11, aliás, salientou que mais de um clube o procurou, incluindo Palmeiras, o Grêmio e um clube turco (não revelado), mas que o balançou.

No Flamengo desde a temporada 2022, Everton Cebolinha não é titular com o técnico Filipe Luís. Entretanto, ele já disputou 39 partidas na atual temporada, contribuindo com quatro gols e quatro assistência. Ele soma 1445 minutos no ano.