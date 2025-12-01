Em clima de rivalidade, Eduardo Paes se manifesta sobre jogo decisivo do Flamengo no Maracanã

Depois de sagrar-se primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Rubro-Negro pode levantar o título do Brasileirão nesta quarta, no Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, recorreu à enérgica rivalidade entre Vasco e Flamengo para esclarecer dúvidas sobre ingressos para o jogo do Rubro-Negro contra o Ceará, nesta quarta-feira (03), no Maracanã. Cruz-maltino fanático, ele afirmou que não possui bilhetes para a partida decisiva e sugeriu, em tom de brincadeira, que procurassem o governador do estado — este torcedor do clube.

Paes afirmou nesta segunda-feira (1), um dia após a festa rubro-negra no centro da cidade pelo tetracampeonato da Libertadores, que não tem capacidade para atender pedidos por ingressos. Com uma cutucada ao Rubro-Negro, esclareceu fugir à sua alçada por trata-se de uma concessão estadual.