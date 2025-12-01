Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em clima de rivalidade, Eduardo Paes se manifesta sobre jogo decisivo do Flamengo no Maracanã

Depois de sagrar-se primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, o Rubro-Negro pode levantar o título do Brasileirão nesta quarta, no Rio
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, recorreu à enérgica rivalidade entre Vasco e Flamengo para esclarecer dúvidas sobre ingressos para o jogo do Rubro-Negro contra o Ceará, nesta quarta-feira (03), no Maracanã. Cruz-maltino fanático, ele afirmou que não possui bilhetes para a partida decisiva e sugeriu, em tom de brincadeira, que procurassem o governador do estado — este torcedor do clube.

Paes afirmou nesta segunda-feira (1), um dia após a festa rubro-negra no centro da cidade pelo tetracampeonato da Libertadores, que não tem capacidade para atender pedidos por ingressos. Com uma cutucada ao Rubro-Negro, esclareceu fugir à sua alçada por trata-se de uma concessão estadual.

“Flamenguistas queridos, o Maracanã é uma concessão estadual! Isso quer dizer que NÃO tenho NENHUM ingresso para o jogo de quarta. Soube que o governador Claudio Castro está cheio de ingresso. Quem quiser, fala com ele [risos]. Em tempo: sou vascaíno. Não quero saber desse jogo! Pronto! Falei”, escreveu.

Os rubro-negros estão empolgados com a partida especialmente pelo contexto decisivo. Isso porque o clube chega à rodada dependendo apenas de si para levantar o título do Brasileirão 2025 de forma antecipada e diante de seus torcedores. Há, ainda, chances de conquista em caso de derrota alviverde na Arena MRV, diante do Atlético-MG, no mesmo horário.

