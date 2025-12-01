Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois campeões de Libertadores tem interesse em Enzo Pérez

Meio-campista está livre no mercado desde saída recente do River Plate
Aos 39 anos de idade, o meio-campista argentino Enzo Pérez parece não ter a aposentadoria dos gramados como destino mais provável, muito pelo contrário.

De acordo com informações de veículos como o portal ‘TyC Sports’, clubes da grandeza de campeões da Libertadores como Estudiantes e Nacional (Uruguai) analisam uma investida para contratar o atleta.

Figura de larga identificação com o River Plate, o jogador tem as melhores condições possíveis para analisar os projetos e decidir com propriedade sobre seu futuro. Isso porque, independentemente da opção, o negócio depende de viabilização direta entre Enzo e o clube, já que está livre no mercado após a saída recente do River.

No aspecto prático, o Estudiantes soa como clube melhor estruturado e que conta com o conhecimento do próprio atleta em relação a estrutura. Afinal, antes de Marcelo Gallardo voltar ao River Plate e “convocar” Enzo Pérez, o meio-campista defendia as cores da representação de La Plata desde o início do ano passado.

Por outro lado, quando se olha para o calendário, inegávelmente o Nacional apresenta a considerável vantagem de ter assegurada sua participação na Libertadores 2026. Com direito, inclusive, a conquista do Campeonato Uruguaio no fim de semana, batendo o arquirrival Peñarol na final. Após empate em 2 a 2, na ida, o Bolso venceu a volta, por 1 a 0, com gol marcado já na prorrogação.

Além dos citados, uma terceira via chegou a ser cogitada onde o Inter Miami poderia aumentar sua legião de atletas argentinos no elenco. Todavia, nas últimas semanas, o assunto “esfriou” bastante e a tendência é que Enzo Pérez siga sua trajetória no futebol sul-americano.


