Desimpedidos anuncia pacotão de reforços para a Kings League Brasil

Com nomes consagrados como Davi e Douglinhas, equipe inicia reformulação para chegar ainda mais longe na competição

O primeiro nome revelado foi o de Davi, um dos atletas mais renomados do universo Kings League. O ala brilhou no primeiro split pelo Real Elite, registrando 15 gols e conquistando três prêmios de MVP. Apesar do desempenho individual expressivo, sua equipe acabou fora das quartas de final. Em seguida, o jogador viajou ao Oriente Médio para disputar a Kings Cup Mena, onde se sagrou campeão com o Dr7. Davi marcou na final e novamente se destacou como um dos protagonistas da competição.

O Desimpedidos iniciou dezembro com uma verdadeira revolução em seu elenco. Nesta segunda-feira (01/12), o clube anunciou oficialmente quatro reforços de peso e mudanças profundas na comissão técnica para a sequência da Kings League Brasil. A movimentação marca uma das maiores reformulações da história recente da equipe, que mira subir de patamar depois de uma Kings Cup Brasil marcada por oscilação e apenas uma vitória em cinco jogos.

Quem também reforça o Desimpedidos é Douglinhas, sensação do Funkbol no primeiro split, também com 15 gols marcados. O bom desempenho, porém, não se traduziu em classificação ao mata-mata. Ele disputou a Kings Cup Alemanha pelo Yourniors F.C., mas teve participação discreta. Afinal, foram apenas dois gols em seis partidas, terminando como vice-campeão ao perder a final para o G2F.

Fechando o pacote de jogadores, chegam também Christian e Juvenal, ex-companheiros de Davi no Dr7. A dupla foi determinante na campanha do título no Oriente Médio. Christian terminou como artilheiro da competição, enquanto Juvenal foi eleito melhor jogador da final ao salvar um gol em cima da linha e marcar o tento decisivo do título.

Desimpedidos também mexe no corpo técnico

As mudanças no elenco não vieram sozinhas. O clube anunciou ainda a chegada de Felipe Pantera como novo treinador e Arthur Félix como auxiliar técnico, substituindo Fumaça, que vinha comandando o time na Kings League e na Kings Cup Brasil, mas acabou desligado após a recente campanha.

A reformulação evidencia o desejo do Desimpedidos de retomar o caminho das grandes atuações. Embora tenha surpreendido no início da Kings League Brasil, a equipe caiu de rendimento na Kings Cup Brasil e acabou eliminada nas quartas de final, acumulando quatro derrotas e apenas uma vitória.