Danilo expõe detalhes da jogada que garante o tetra da Libertadores ao Flamengo: “Eu precisava só saltar bastante”

Com o título de Libertadores pelo Rubro-Negro, Danilo se torna o primeiro jogador a ter duas Liga dos Campeões e duas Libertadores / Crédito: Jogada 10

Danilo aumentou a relevância do seu currículo ao vencer com os seus companheiros a quarta Libertadores da história do Flamengo. A verdade é que o defensor tem um posto especial na conquista, pois foi o autor do gol que garantiu o troféu na decisão contra o Palmeiras. Portanto, além de disputar duas edições de Copa do Mundo, ele se tornou o primeiro jogador a vencer duas Ligas dos Campeões e duas Libertadores. Anteriormente à conquista com o Flamengo, Danilo já havia sido campeão do principal torneio de clubes da América do Sul com o Santos, em 2011. Em entrevista ao programa “Fantástico”, o jogador indicou sua estratégia para tentar aproveitar principalmente jogadas de bola aérea. Além de detalhes do lance que o fizeram virar o herói da final.

“Eu normalmente fico na borda da área, eu nunca entro muito para a área, quando vai ter o escanteio, eu gosto de atacar um pouco mais de trás. Então eu olho um pouco onde tem os espaços, onde a defesa deixa os espaços que a gente possa atacar e ficava procura a bola”, relatou Danilo. “Quando ele bateu e eu dei um segundo a mais de espera, a defesa do Palmeiras andou e nessa que eles andaram um pouquinho, a bola do Arrasca dessa vez veio um pouquinho mais alta, com uma força. E aí eu precisava só saltar bastante. E aí eu consegui saltar e pegar ela em cheio. Depois ficou tudo escuro. Aí eu já não lembro de mais nada”, complementou. Desejo de recordação na história do Flamengo Em seguida, o defensor frisou que a Libertadores é uma conquista coletiva e não apenas sua. Além disso, contou como deseja que se recordem dele na história do Rubro-Negro.

“É um trabalho de equipe, é um trabalho que vem de toda a temporada e que culmina nesse jogo, onde eu fui coroado, agraciado por Deus para ser o protagonista, mas é um trabalho de equipe que acontece durante todo o ano. Eu gostaria de ser lembrado pela minha resiliência, pelo meu poder de sacrifício, de dar a volta por cima, de trabalho. É como eu gosto de ser lembrado”, pontuou o camisa 13 do time da Gávea. Por fim, ele revelou como se sentiu e o impacto que teve ao ver a multidão de torcedores após o retorno ao Brasil. “O que eu vivi foi algo inexplicável. Quando a gente chegou assim, eu vi tanta gente. Eu falei: meu Deus, como a gente vai passar? O brilho nos olhos, realmente, a energia de entender o que você representa para aquelas pessoas”.