Cuiabano iguala Artur e assume artilharia do Botafogo no Brasileirão

Lateral marcou no empate com o Corinthians e chegou a cinco gols no campeonato / Crédito: Jogada 10

Cuiabano atingiu mais uma marca relevante na temporada. Afinal, o lateral-esquerdo marcou no empate com o Corinthians por 2 a 2, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Brasileirão, e se tornou o artilheiro do Botafogo na competição. Ele igualou o atacante Artur com cinco gols no campeonato. Com o gol diante do Corinthians, Cuiabano também igualou Luciano Juba, do Bahia, como o segundo defensor com mais gols no Brasileirão. Ambos estão atrás apenas de Reinaldo, do Mirassol, com 13. O lateral-esquerdo, aliás, ultrapassou o companheiro Alex Telles, que marcou quatro vezes nesta edição, assim como Savarino e Chris Ramos.