Cuiabano iguala Artur e assume artilharia do Botafogo no Brasileirão

Cuiabano iguala Artur e assume artilharia do Botafogo no BrasileirãoLateral marcou no empate com o Corinthians e chegou a cinco gols no campeonato
Cuiabano atingiu mais uma marca relevante na temporada. Afinal, o lateral-esquerdo marcou no empate com o Corinthians por 2 a 2, neste domingo (30), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Brasileirão, e se tornou o artilheiro do Botafogo na competição. Ele igualou o atacante Artur com cinco gols no campeonato.
Com o gol diante do Corinthians, Cuiabano também igualou Luciano Juba, do Bahia, como o segundo defensor com mais gols no Brasileirão. Ambos estão atrás apenas de Reinaldo, do Mirassol, com 13. O lateral-esquerdo, aliás, ultrapassou o companheiro Alex Telles, que marcou quatro vezes nesta edição, assim como Savarino e Chris Ramos.
Contratado em abril do ano passado por R$ 7 milhões junto ao Grêmio por 100% dos direitos, Cuiabano se tornou uma figura importante para o Botafogo. O clube vendeu o lateral-esquerdo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, no meio deste ano por 4 milhões de euros (R$ 25,5 milhões) por 70% dos direitos. Contudo, acertou um empréstimo até o fim do ano.
Com a vitória, o Botafogo chegou aos 59 pontos, ultrapassou o Fluminense e recuperou a quinta colocação. Classificado para a Libertadores, o Alvinegro ainda luta por uma vaga direta para a fase de grupos. Portanto, precisa se manter em quinto lugar. O Glorioso volta a campo na próxima quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão.
