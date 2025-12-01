Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro busca foco total para enfrentar Corinthians pela Copa do Brasil

Leonardo Jardim pretende blindar jogadores de distrações externas na preparação para os duelos decisivos de dezembro
O técnico Leonardo Jardim sabe que o elenco do Cruzeiro precisa estar protegido de distrações externas antes dos duelos decisivos contra o Corinthians, pelas semifinais da Copa do Brasil. O comandante português não tem dúvidas de que os encontros com os paulistas serão de alto nível e bastante equilibrados.

“Precisamos preparar uma equipe que chegue à semifinal contra o Corinthians em sua melhor forma. Será um embate entre dois gigantes do futebol brasileiro, extremamente disputado. Quem conseguir manter a calma, jogar com inteligência e apresentar o melhor futebol vai avançar”, disse Jardim.

De acordo com o treinador, o ambiente interno do clube deve permanecer blindado, com todos os profissionais — jogadores, comissão técnica e demais integrantes do estafe — totalmente voltados para o trabalho diário. Ele ressaltou que notícias externas ou especulações não podem interferir no momento vivido pela equipe.

“O Cruzeiro está bem, focado no presente. Isso é fundamental: manter jogadores, estafe e até torcedores concentrados no que realmente importa. Não podemos nos distrair com o futuro ou dar atenção a informações que, por vezes, surgem apenas para tentar desestabilizar o ambiente”, prosseguiu.

Datas decisivas

A primeira partida da semifinal será disputada no Mineirão, no dia 10 de dezembro, às 21h30 (de Brasília). O confronto de volta ocorre quatro dias depois, em 14 de dezembro, na Neo Química Arena, às 18h.

Com a vaga na final em jogo, Leonardo Jardim deixou claro que o objetivo é estar presente na decisão:

“Queremos chegar à final. Para isso, estamos trabalhando com dedicação total, afinco e foco absoluto, para que o Cruzeiro esteja preparado em todos os momentos desses dois jogos”, concluiu.

