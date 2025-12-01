Cruzeiro busca foco total para enfrentar Corinthians pela Copa do Brasil

O técnico Leonardo Jardim sabe que o elenco do Cruzeiro precisa estar protegido de distrações externas antes dos duelos decisivos contra o Corinthians, pelas semifinais da Copa do Brasil. O comandante português não tem dúvidas de que os encontros com os paulistas serão de alto nível e bastante equilibrados.

“Precisamos preparar uma equipe que chegue à semifinal contra o Corinthians em sua melhor forma. Será um embate entre dois gigantes do futebol brasileiro, extremamente disputado. Quem conseguir manter a calma, jogar com inteligência e apresentar o melhor futebol vai avançar”, disse Jardim.

De acordo com o treinador, o ambiente interno do clube deve permanecer blindado, com todos os profissionais — jogadores, comissão técnica e demais integrantes do estafe — totalmente voltados para o trabalho diário. Ele ressaltou que notícias externas ou especulações não podem interferir no momento vivido pela equipe.

“O Cruzeiro está bem, focado no presente. Isso é fundamental: manter jogadores, estafe e até torcedores concentrados no que realmente importa. Não podemos nos distrair com o futuro ou dar atenção a informações que, por vezes, surgem apenas para tentar desestabilizar o ambiente”, prosseguiu.