Cruzeiro anuncia a contratação do atacante Néiser Villarreal

Vínculo do jogador, de 20 anos, com o Millonarios, da Colômbia, se encerrou na última semana

O Cruzeiro anunciou a contratação de Néiser Villarreal, de 20 anos , que assina contrato até 2028. O atacante terminou como um dos artilheiros da última Copa do Mundo Sub-20.

Néiser Villarreal tinha vínculo com o Millonarios, da Colômbia, até a última semana, quando chegou a Belo Horizonte para iniciar os trabalhos com sua nova equipe. Além do atacante, o Cruzeiro também fechou com o goleiro Matheus Cunha, em fim de contrato com o Flamengo.

Após a Copa do Mundo Sub-20, o jovem não se apresentou ao seu clube. Assim, o Millonarios abriu um expediente disciplinar interno e avaliava a chance de acionar o jogador na Fifa, o que não se concretizou. Entre junho e setembro, o atacante ficou sem jogar por conta de uma lesão em um dos joelhos.

Além do Cruzeiro, Néiser Villarreal recebeu proposta do Atlético de Madrid e atraiu olhares do Barcelona. O contrato com a Raposa tem multa rescisória superior a R$ 300 milhões para clubes do exterior.

