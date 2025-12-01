Corinthians mira contratação do artilheiro da Série B

Pedro Rocha marcou 15 gols com a camisa do Remo e entrou na mira do Timão. Transfer ban inviabiliza avanço nas conversas / Crédito: Jogada 10

O Corinthians estuda a contratação do atacante Pedro Rocha, destaque do Remo na Série B e artilheiro da competição com números que chamaram atenção de diversos clubes do país. A diretoria alvinegra já estabeleceu contato com o estafe do jogador de 31 anos, mas esbarra em um problema que pode comprometer a negociação. Afinal, o Timão ainda está sob o transfer ban imposto pela Fifa. A informação foi dada primeiramente pelo ”Uol”. Aliás, tanto Dorival Júnior quanto Fabinho Soldado enxergam no atacante o perfil ideal para reforçar o setor ofensivo na próxima temporada. No entanto, há um receio de que a demora para quitar a dívida responsável pelo transfer ban acabe abrindo caminho para que outros clubes fechem com o atleta antes.