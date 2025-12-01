Corinthians mira contratação do artilheiro da Série B

Corinthians mira contratação do artilheiro da Série BPedro Rocha marcou 15 gols com a camisa do Remo e entrou na mira do Timão. Transfer ban inviabiliza avanço nas conversas
O Corinthians estuda a contratação do atacante Pedro Rocha, destaque do Remo na Série B e artilheiro da competição com números que chamaram atenção de diversos clubes do país. A diretoria alvinegra já estabeleceu contato com o estafe do jogador de 31 anos, mas esbarra em um problema que pode comprometer a negociação. Afinal, o Timão ainda está sob o transfer ban imposto pela Fifa.
A informação foi dada primeiramente pelo ”Uol”. Aliás, tanto Dorival Júnior quanto Fabinho Soldado enxergam no atacante o perfil ideal para reforçar o setor ofensivo na próxima temporada. No entanto, há um receio de que a demora para quitar a dívida responsável pelo transfer ban acabe abrindo caminho para que outros clubes fechem com o atleta antes.
Pedro Rocha terminou a Série B com 15 gols marcados e oito assistências, sendo peça-chave da campanha do Remo. O desempenho tem atraído interesse de outras equipes, aumentando a pressão sobre o Corinthians para agir rapidamente.
O cenário se torna ainda mais delicado porque o atacante ficará sem contrato no dia 30, quando encerra seu vínculo com o clube paraense. Livre no mercado, ele pode assinar com qualquer equipe do Brasil ou do exterior sem custos de transferência. Assim, ao mesmo tempo em que facilita o acordo desejado pelo Corinthians, também torna a concorrência mais acirrada.
Enquanto tenta resolver o transfer ban, o clube paulista observa atentamente o movimento do mercado para não perder mais um alvo em meio às limitações impostas pela punição.