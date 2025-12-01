Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians avalia poupar no Brasileiro visando à Copa do Brasil

Corinthians avalia poupar no Brasileiro visando à Copa do Brasil

Podendo fazer até seis jogos em 21 dias, Timão estuda preservar seus principais atletas nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians inicia nesta semana o período mais decisivo do seu calendário, justamente no momento em que a temporada pede força máxima. Depois do empate por 2 a 2 com o Botafogo, no domingo, a equipe comandada por Dorival Júnior se prepara para uma sequência pesada de jogos que inclui compromissos importantes no Brasileirão e, sobretudo, na Copa do Brasil.

A maratona começa já nesta quarta-feira, quando o Timão visita o Fortaleza no Castelão. No domingo, volta à Neo Química Arena para enfrentar o Juventude, encerrando sua participação em casa no Campeonato Brasileiro.

Na semana seguinte, o cenário fica ainda mais intenso. Afinal, a equipe encara o Cruzeiro nos dias 10 e 14 de dezembro, pelas semifinais da Copa do Brasil, primeiro em Belo Horizonte e depois em Itaquera. Caso avance à decisão, o Corinthians terá mais dois jogos em sequência, previstos para 17 e 21 de dezembro, fechando um ciclo que pode chegar a seis partidas em apenas 21 dias.

Corinthians vai poupar visando à Copa do Brasil?

Diante desse ritmo acelerado, a comissão técnica demonstra preocupação com o desgaste dos atletas. Dorival Júnior reconheceu que a prioridade passa a ser a recuperação física e a montagem de um elenco capaz de suportar a série de duelos decisivos.

“Vamos fazer de tudo para chegar em condições com todos os jogadores. Vamos criar a equipe, modificar de alguma maneira para que todos estejam bem no momento mais importante”, afirmou o treinador após o jogo contra o Botafogo.

Ele reforçou que o time precisa dividir a atenção entre as duas competições, sem perder de vista os compromissos finais do Brasileirão.

“Temos que ter o entendimento de que teremos uma decisão daqui poucos dias. Em razão disso, temos que focar na recuperação para ter a equipe nas melhores condições possíveis para os jogos finais. Mas sem nos esquecer que temos dois jogos da reta final do Brasileirão”, completou.

Apesar da prioridade natural dada à Copa do Brasil, o Corinthians ainda pode garantir uma vaga na próxima Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, para isto, precisa terminar na oitava colocação. Assim, Dorival terá que fazer uma escolha: decolar no torneio de pontos corridos ou apostar tudo na busca por um título nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar