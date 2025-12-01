Corinthians avalia poupar no Brasileiro visando à Copa do Brasil

Podendo fazer até seis jogos em 21 dias, Timão estuda preservar seus principais atletas nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians inicia nesta semana o período mais decisivo do seu calendário, justamente no momento em que a temporada pede força máxima. Depois do empate por 2 a 2 com o Botafogo, no domingo, a equipe comandada por Dorival Júnior se prepara para uma sequência pesada de jogos que inclui compromissos importantes no Brasileirão e, sobretudo, na Copa do Brasil. A maratona começa já nesta quarta-feira, quando o Timão visita o Fortaleza no Castelão. No domingo, volta à Neo Química Arena para enfrentar o Juventude, encerrando sua participação em casa no Campeonato Brasileiro.

Na semana seguinte, o cenário fica ainda mais intenso. Afinal, a equipe encara o Cruzeiro nos dias 10 e 14 de dezembro, pelas semifinais da Copa do Brasil, primeiro em Belo Horizonte e depois em Itaquera. Caso avance à decisão, o Corinthians terá mais dois jogos em sequência, previstos para 17 e 21 de dezembro, fechando um ciclo que pode chegar a seis partidas em apenas 21 dias. Corinthians vai poupar visando à Copa do Brasil? Diante desse ritmo acelerado, a comissão técnica demonstra preocupação com o desgaste dos atletas. Dorival Júnior reconheceu que a prioridade passa a ser a recuperação física e a montagem de um elenco capaz de suportar a série de duelos decisivos. “Vamos fazer de tudo para chegar em condições com todos os jogadores. Vamos criar a equipe, modificar de alguma maneira para que todos estejam bem no momento mais importante”, afirmou o treinador após o jogo contra o Botafogo. Ele reforçou que o time precisa dividir a atenção entre as duas competições, sem perder de vista os compromissos finais do Brasileirão.