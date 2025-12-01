Chances de rebaixamento no Brasileirão 2025 (UFMG): Fortaleza respira, e Inter entra no Z4

Chances de rebaixamento no Brasileirão 2025 (UFMG): Fortaleza respira, e Inter entra no Z4Santos e Vitória também tentam permanecer na elite do futebol brasileiro
A briga contra o rebaixamento promete fortes emoções até a última rodada do Brasileirão de 2025. Vitória, Santos e Fortaleza venceram na 36ª rodada e empurraram o Internacional para o Z4. O Colorado, aliás, demitiu o técnico Ramón Díaz e contratou Abel Braga após ser goleado pelo Vasco, na última sexta-feira (28), em São Januário.
Após entrar na zona de rebaixamento, o Internacional viu o risco de queda aumentar para 40,8%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Fortaleza, por sua vez, reduziu para 69.5%, assim como o Santos diminuiu para 51.4% e o Vitória para 30.6%. Aliás, o Ceará tem chances remotas com 7.5%.
Disputa por vaga na Libertadores
O Brasileirão já definiu os sete classificados para a Libertadores. Contudo, Botafogo, Fluminense e Bahia ainda disputam a vaga direta na fase de grupos. Os cariocas, aliás, venceram pela 36ª rodada, enquanto o time baiano empatou com o Juventude, fora de casa. Portanto, caiu para o sétimo lugar.
Após tropeçar duas vezes nos últimos três jogos, o Mirassol viu Botafogo e Fluminense diminuírem a diferença. O time paulista, aliás, não está garantido ainda na fase de grupos da Libertadores. O Leão Caipira tem 63 pontos, enquanto o Botafogo tem 59 e o Fluminense, 58. Dessa forma, ainda precisa ficar ligado na reta final.
