Botafogo pode emprestar jogadores ao Sport em negociação por Riquelme

Jovem de 18 anos está próximo de ser confirmado como o primeiro reforço do Glorioso para 2026

O clube alvinegro, porém, ainda ajusta alguns detalhes antes de concretizar a chegada do jovem defensor rubro-negro. O Mais Tradicional comprará 70% dos direitos do zagueiro de 18 anos por R$ 7,8 milhões, com contrato até o fim de 2029.

O Botafogo pode emprestar dois jogadores para o Sport como parte da negociação pelo zagueiro Riquelme, futebolista que deve pintar como o primeiro reforço do Glorioso para 2026. O Glorioso pagaria os salários desta dupla que defenderá o Leão da Praça da Bandeira. A informação foi publicada nesta segunda-feira (1) pelo site “ge”.

Com a transferência de Riquelme, o Sport também vai quitar dívidas com o Botafogo pelas compras dos atacantes Carlos Alberto, em janeiro de 2025, e Leandrinho, em 2019.

O Sport devia parte da compra de 60% dos direitos de Carlos Alberto por R$ 15 milhões. Pela compra de Leandrinho, são R$ 500 mil. Atualmente, o primeiro foi para o Cuiabá, e o segundo está no Boavista.

Riquelme na base do Botafogo

Encaminhado para ser o novo reforço do Botafogo, Riquelme vai, inicialmente, para o time sub-20. De acordo com o jornal “O Globo”, a base do Mais Tradicional definirá os próximos passos do zagueiro no clube e quando ele estará à disposição da comissão técnica da equipe principal.

Para facilitar esta transição, o Botafogo tem o profissional e o sub-20 integrados. As duas categorias treinam uma próxima à outra, no Espaço Lonier, CT do clube.