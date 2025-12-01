Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo pode emprestar jogadores ao Sport em negociação por Riquelme

Jovem de 18 anos está próximo de ser confirmado como o primeiro reforço do Glorioso para 2026
O Botafogo pode emprestar dois jogadores para o Sport como parte da negociação pelo zagueiro Riquelme, futebolista que deve pintar como o primeiro reforço do Glorioso para 2026. O Glorioso pagaria os salários desta dupla que defenderá o Leão da Praça da Bandeira. A informação foi publicada nesta segunda-feira (1) pelo site “ge”.

O clube alvinegro, porém, ainda ajusta alguns detalhes antes de concretizar a chegada do jovem defensor rubro-negro. O Mais Tradicional comprará 70% dos direitos do zagueiro de 18 anos por R$ 7,8 milhões, com contrato até o fim de 2029.

Com a transferência de Riquelme, o Sport também vai quitar dívidas com o Botafogo pelas compras dos atacantes Carlos Alberto, em janeiro de 2025, e Leandrinho, em 2019.

O Sport devia parte da compra de 60% dos direitos de Carlos Alberto por R$ 15 milhões. Pela compra de Leandrinho, são R$ 500 mil. Atualmente, o primeiro foi para o Cuiabá, e o segundo está no Boavista.

Riquelme na base do Botafogo

Encaminhado para ser o novo reforço do Botafogo, Riquelme vai, inicialmente, para o time sub-20. De acordo com o jornal “O Globo”, a base do Mais Tradicional definirá os próximos passos do zagueiro no clube e quando ele estará à disposição da comissão técnica da equipe principal.

Para facilitar esta transição, o Botafogo tem o profissional e o sub-20 integrados. As duas categorias treinam uma próxima à outra, no Espaço Lonier, CT do clube.

