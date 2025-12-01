Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Borussia Dortmund x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam no Signal Iduna Park, em jogo único válida pelas oitavas de final da Copa da Alemanha
Dia de jogo decisivo no futebol alemão. Nesta terça-feira (2), Borussia Dortmund e Leverkusen se enfrentam às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha 2025/26. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nos pênaltis, sem prorrogação. Além disso, as equipes voltam a se enfrentar após a vitória do Dortmund por 2 a 1, em Leverkusen, pela 12ª rodada da Bundesliga no último final de semana.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Borussia Dortmund

O Dortmund chega embalado para o duelo eliminatório. Após vencer o Leverkusen fora de casa no último final de semana, pelo Campeonato Alemão, o time terá o apoio de seus torcedores no Signal Iduna Park para repetir o resultado e garantir a classificação para as quartas de final da Copa da Alemanha.

Na primeira fase do torneio, o Dortmund visitou o Rot-Weiss Essen e avançou com uma vitória magra por 1 a 0. Depois, o desafio foi maior e o time precisou vencer o Eintracht Frankfurt, fora de casa, na disputa por pênaltis, para garantir a vaga nas oitavas de final.

Para o duelo nesta terça-feira, o técnico Nico Kovac não poderá contar com Niklas Süle e Maximilian Beier, lesionados.

Como chega o Leverkusen

Por outro lado, o Leverkusen precisa se recuperar da derrota para o próprio Dortmund no último final de semana e virar a chave para buscar a classificação fora de casa.

No primeiro duelo pela Copa da Alemanha, o Leverkusen jogou contra o Sonnenhof Grossaspach, fora de casa, e goleou os adversários por 4 a 0. Na segunda rodada, a equipe enfrentou Paderborn, novamente fora de casa, e venceu por 4 a 2.

Por fim, o técnico Kasper Hjulmand segue com alguns problemas no elenco. Isto porque o brasileiro Arthur, Equi Fernández, Exequiel Palacios e Lucas Vázquez, lesionados, estão fora da partida.

BORUSSIA DORTMUND X LEVERKUSEN

Oitavas de final da Copa da Alemanha
Data e horário: terça-feira, 02/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Signal Iduna Park, em Dortmund.
BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. Técnico: Nico Kovac.
BAYER LEVERKUSEN: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Hofmann, Maza, García, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.
Árbitro: Felix Zwayer.

