Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande no Campeonato Espanhol 2025/26. Nesta terça-feira (2), Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada de LaLiga. A bola rola no Camp Nou, casa do Barça, e os donos da casa tentam se manter na liderança isolada da competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Rodrygo vive pior fase no Real Madrid e chega a 30 jogos sem balançar a rede Como chega o Barcelona O Barcelona assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol com a vitória por 3 a 1 sobre o Alavés na rodada passada, em conjunto com o empate do Real Madrid fora de casa diante do Girona. Assim, o Barça chegou aos 34 pontos, um a mais que o clube merengue, que amargou a sequência de três empates em LaLiga. Ao mesmo tempo, o Barcelona aposta no retrospecto recente para superar o Atlético. Desde 2022, o Barça só perdeu uma vez, em 2024. Além disso, foram sete vitórias e somente um empate. Contudo, para o duelo desta terça-feira, o técnico Hansi Flick segue com alguns problemas no elenco. A baixa de última hora fica por conta do zagueiro Ronald Araújo, que pediu para ficar afastado para tratar da saúde mental. Ao mesmo tempo, Ter Stegen, Fermín López, Gavi e Eric Garcia estão no departamento médico do clube.