Atlético tem a volta de atacante para rodadas finais do Brasileiro

Cuello retorna após 75 dias e vira opção para o técnico Jorge Sampaoli para as partidas contra Palmeiras e Vasco

O técnico Jorge Sampaoli ganhou um reforço para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Afinal, o atacante Cuello, desfalque por conta de grave lesão no tornozelo, retorna após 75 dias. O jogador foi liberado pelo departamento médico do Atlético e vira opção para o treinador.

O jogador argentino lesionou-se no empate em 2 a 2 com o Bolívar, pela Copa Sul-Americana, no dia 17 de setembro. Ele sofreu uma fratura na fíbula associada à ruptura de ligamento do tornozelo esquerdo. Assim, passou por procedimento cirúrgico e desfalcou o Galo desde então.

Com a recuperação, Cuello poderá entrar na lista dos relacionados do Atlético para os duelos contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (3), e Vasco, no domingo (7).

Até o momento, o atacante disputou 40 partidas com a camisa do Atlético, com seis gols marcados.

O Galo ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, e ainda tem chance rebaixamento na competição. Uma vitória deixa a equipe matematicamente garantida na elite.