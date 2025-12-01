Abel Braga precisa cumprir três missões para manter o Internacional na elite; veja

O primeiro desafio de conquistar duas vitórias em seus compromissos restantes no Campeonato Brasileiro é praticamente raro se comparar trajetória do time na competição. Afinal, o Inter obteve triunfos consecutivos no torneio em apenas uma oportunidade, quando superou Vitória, Ceará e Santos. Os resultados positivos sobre os seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento ocorreram em julho.

Abel Braga concordou em assumir o comando do Internacional mesmo em situação adversa, pois terá somente dois jogos restantes para entregar resultados. Neste cenário, para evitar o segundo rebaixamento na história do Colorado, o profissional precisará cumprir três tarefas essenciais em um intervalo de uma semana. No caso, vencer as duas rodadas finais do Brasileirão em que enfrentará São Paulo e Bragantino. Além de reestruturar a parte psicológica do elenco e promover ajustes no time.

Ídolo tenta implementar soluções rápidas no Internacional

Além disso, Abel Braga necessitará promover mudanças táticas, porém sem alterações estruturais bruscas pelo pouco tempo hábil para os jogadores se adaptarem. O treinador frisou que o aspecto psicológico também precisa ser recuperado, especialmente com a retomada da confiança dos atletas.

O primeiro contato do treinador com o elenco do Internacional ocorreu no último domingo (30/11), mesmo dia da sua apresentação oficial. Inclusive, em cerca de uma semana o profissional precisará realizar duas preparações. No confronto contra o São Paulo, ele terá somente três atividades para fazer as modificações antes do duelo. Isso porque as equipes se enfrentam pela 37ª rodada na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (03/12).

Em seguida, a delegação colorada retorna a Porto Alegre, já que se despede do Brasileirão contra o Bragantino, no Beira-Rio. A partida ocorrerá no próximo domingo (07/12) e provavelmente o grupo não terá folga. Principalmente pelo contexto que o Inter se encontra e o intervalo curto entre os compromissos. Portanto, Abel Braga deve ter também três treinos para fazer as correções na equipe.