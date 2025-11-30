Zubeldía faz testes no ataque do Fluminense, com a ausência de Canobbio diante do Grêmio

Uruguaio está suspenso pelo terceiro amarelo na próxima rodada e também no jogo de ida com o Vasco, pela semi da Copa do Brasil

Depois da goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo, o Fluminense garantiu a vaga na próxima edição da Libertadores. No entanto, o técnico Zubeldía terá uma situação incomum, na próxima rodada, desde que chegou ao clube, visto que não terá o uruguaio Cannobio à disposição diante do Grêmio.

Vale lembrar que a equipe carioca mede forças com o Imortal Tricolor na terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Arena, e ainda tenta assegurar a vaga na fase de grupos. Além da chance de tentar essa vaga via Brasileirão, o Flu está na semifinal da Copa do Brasil, contra o arquirrival Vasco.