Zubeldía faz testes no ataque do Fluminense, com a ausência de Canobbio diante do Grêmio

Depois da goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo, o Fluminense garantiu a vaga na próxima edição da Libertadores. No entanto, o técnico Zubeldía terá uma situação incomum, na próxima rodada, desde que chegou ao clube, visto que não terá o uruguaio Cannobio à disposição diante do Grêmio.
Vale lembrar que a equipe carioca mede forças com o Imortal Tricolor na terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Arena, e ainda tenta assegurar a vaga na fase de grupos. Além da chance de tentar essa vaga via Brasileirão, o Flu está na semifinal da Copa do Brasil, contra o arquirrival Vasco.
O uruguaio, por sua vez, também estará de fora do jogo de ida contra o Cruz-Maltino, novamente por suspensão. Diante disso, será uma oportunidade do treinador de fazer testes já visando o clássico, marcado para o dia 11 de dezembro, às 20h (de Brasília), no Maracanã.
O jogo com o Grêmio será o 15º desde que Zubeldía chegou. Em todos os anteriores, o argentino escalou Canobbio, que tem chamado a atenção pela entrega e determinação em campo. Dentro das quatro linhas, o atleta esbanja velocidade e disposição para correr o campo todo.
Opções na mesa
Nas vezes em que o atacante deixou o campo no segundo tempo, o mais acionado foi Soteldo, em quatro oportunidades. O venezuelano, por sinal, deu uma assistência para o tento de Kevin Serna contra o São Paulo. Nesse cenário, o colombiano atuou pelo lado direito, enquanto o camisa 7 ficou na esquerda.
Por fim, Keno também é uma das opções para o setor ofensivo. O jovem Riquelme Felipe e o recém-contratado Santi Moreno correm por fora para ter alguma oportunidade entre os titulares da equipe carioca.
