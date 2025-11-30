Viña provoca o Palmeiras, seu ex-time, durante festa do Flamengo

Lateral uruguaio canta "Palmeiras não tem Mundial" em trio elétrico de comemoração do tetra do Fla na Libertadores. Viña é bi pelo Palmeiras

O atacante Luiz Araújo e o zagueiro Léo Pereira também se empolgaram com a provocação. Portanto, o clima de festa tomou conta das ruas. A celebração durou cerca de duas horas e reuniu aproximadamente 250 mil rubro-negros. Contudo, a festa precisou ser abreviada devido à sequência de jogos do Flamengo.

O lateral-esquerdo Matías Viña, do Flamengo, provocou o Palmeiras, seu ex-time, durante a comemoração do tetracampeonato da Libertadores, neste domingo (30), no centro do Rio de Janeiro. Em cima de um trio elétrico, junto com a delegação, o uruguaio pegou o microfone e puxou o coro “o Palmeiras não tem Mundial”, ao lado de Arrascaeta.

O time ainda busca confirmar o Brasileirão e sonha com o Mundial de Clubes. Inclusive, o próximo compromisso já ocorre nesta quarta-feira (3), contra o Ceará, no Maracanã, às 21h30. Caso vença, o Flamengo garante o eneacampeonato nacional. Entretanto, se tropeçar, ainda conquistará o título se o Palmeiras também perder pontos. Por outro lado, o Verdão visita o Atlético-MG no mesmo dia.

Matías Viña chegou ao Flamengo em janeiro do ano passado. Ele marcou um gol e deu duas assistências em 32 jogos, além de conquistar cinco títulos. Dessa forma, ele conquistou dois Cariocas, uma Libertadores, uma Supercopa e uma Copa do Brasil. Além disso, o Brasileirão-2025 segue muito bem encaminhado.

Já pelo Palmeiras, Viña atuou 70 vezes, marcou cinco gols e distribuiu dez assistências entre 2020 e 2021. Assim, conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil e um Paulista pelo Verdão. O uruguaio completou 28 anos no início deste mês. Revelado pelo Nacional (URU), também jogou por Roma e Sassuolo (ITA) e Bournemouth (ING), antes de chegar à Gávea.

