Torcida do Flamengo invade o Centro do Rio para festejar o tetra da Libertadores

Multidão tomou conta da Rua Primeiro de Março e adjacências para receber os campeões da América / Crédito: Jogada 10

Após se tornar o primeiro clube brasileiro com quatro títulos da Libertadores, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (30). Nesse sentido, a delegação rubro-negra chegou ao aeroporto Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, por volta das 10h20, depois do atraso no voo. Dessa forma, após o desembarque, o time seguirá para o Centro do Rio, onde dará início a festa do título. A comemoração pelo quarto troféu da Libertadores, conquistado com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, começará na Rua Primeiro de Março.

Diante disso, o trajeto terminará na Avenida Presidente Antônio Carlos após um percurso de cerca de 850 metros. Para acompanhar a festa rubro-negra, a prefeitura montou um esquema especial para garantir a segurança e a organização. A expectativa é que cerca de 500 mil pessoas participem das comemorações no Circuito Preta Gil, que recebeu este nome após a morte da cantora, em julho. A polícia e Guarda Municipal tem feito a revista ao torcedores, com detector de metal. Ambulantes e torcida não podem passar com garrafas de vidro, fogos de artifício, objetos de metal e carregador portátil. Pedido de responsabilidade Para o início da festa, o Secretário de Ordem Pública, Marcus Belchior, anunciou que o trio com o elenco rubro-negro só andará quando torcedores saírem das marquises. Assim, muitos deles se aglomeraram nessas estruturas, o que acarretou em uma postagem do prefeito Eduardo Paes.