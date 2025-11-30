Saúl mostra encantamento com torcida do Flamengo: “Nunca vivi”

Do Atlético de Madrid ao Flamengo: Saúl se encanta com recepção da torcida brasileira. Espanhol tem longa história com Jorginho e Filipe Luís / Crédito: Jogada 10

O veterano Saúl Ñiguez, meio-campo do Flamengo, não se cansa de rasgar elogios à torcida e ao Rio de Janeiro. Desta vez, o espanhol de 31 anos reforçou que o apoio da “nação” tanto no embarque para o Peru quanto em Lima é uma experiência jamais vivida por ele. Vale lembrar que o atleta passou por times populares como Atlético de Madrid, Chelsea, Sevilla, além da seleção da Espanha. O europeu jogou ainda pelo modesto Rayo Vallecano (ESP). “Eu nunca tinha vivido isso, com essa dimensão. Eu venho da melhor torcida da Europa, que é a do Atlético de Madrid. Mas eu nunca tinha vivido o que vi na saída do Rio, o que vi aqui… É que a Conmebol dá metade do estádio para o outro lado, se não, encheríamos o estádio”, afirmou Saúl à “CazéTV”.