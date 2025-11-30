São Paulo terá retornos importantes para duelo com o Internacional

Arboleda, Luciano e Ferreira treinam e podem figurar entre os relacionados para o penúltimo jogo do Tricolor Paulista na temporada / Crédito: Jogada 10

Após sofrer uma goleada por 6 a 0 para o Fluminense, o São Paulo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro para ainda sonhar com um possível G8. Assim, a equipe terá reforços importantes para o duelo contra o Internacional, na quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, na penúltima rodada da competição. Entre as novidades, estão os atacantes Luciano e Ferreira, que treinaram com o restante do elenco neste domingo e devem reforçar o time do técnico Hernán Crespo. Além disso, o comandante também poderá contar com as voltas de Rafael e Sabino, que cumpriram suspensão automática diante do Flu.

Vale lembrar que o camisa 10 não esteve no último jogo por causa de dores na perna direita, enquanto Ferreira tinha dores ainda em virtude de um edema na coxa esquerda. Eles poderão reforçar o sistema ofensivo que tem deixado a desejar nesta reta final. Outra novidade pode ser o zagueiro Arboleda. Afinal, o equatoriano, que se recupera de lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, participou das atividades de forma adaptada e ainda é dúvida. Ao longo do treinamento, os jogadores fizeram trabalhos de força na academia e um circuito físico no gramado. O foco deste trabalho foi o estímulo de acelerações, segundo informações do portal “ge”. Em seguida, realizaram treinamento de fundamentos técnicos e atuação em campo reduzido.