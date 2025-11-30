Sampaoli cita falta de eficiência como principal razão para derrota do Atlético: “Não conseguiram concretizar o domínio”Técnico ignora que o Galo tenha chance de queda no Brasileirão e destaca que o seu foco é no Palmeiras, oponente seguinte
O Atlético ampliou sua sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro ao perder por 1 a 0 para o Fortaleza, neste domingo (30/11), em jogo atrasado pela 35ª rodada do Brasileirão. Assim, o resultado negativo fez o Galo se distanciar da chande de se redimir do vice-campeonato da Sul-Americana. No caso ao garantir a vaga na Libertadores através da competição nacional.
No entendimento do técnico Jorge Sampaoli a equipe mineira foi superior em certas ocasiões da partida. Entretanto, a derrota do Atlético para o Leão do Pici ocorreu principalmente pela falta de eficácia.
“Foi um jogo que o time rival jogou melhor dentro da área. Tivemos um controle com muitos passes no campo rival, maior posse de bola e apenas uma chance para empatar o jogo. O Fortaleza encontrou o gol no primeiro que gerou, depois, o jogo de transição e nós não tivemos chance”, avaliou o comandante argentino.
“Tivemos controle em vários momentos da partida e situações em outros. Se fossemos melhores, faríamos o gol primeiro e a partida seria diferente. Foi uma partida difícil para nós. Creio que tentamos, mexemos no time, mas não conseguimos concretizar o domínio no campo rival ou que os passes no campo rival dessem mais perigo”, complementou Sampaoli.
Treinador ignora o rebaixamento
No atual cenário, o revés fez o Galo cair para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Por sinal, matematicamente o time tem a possibilidade de queda para a Segunda Divisão, pois a diferença é de quatro pontos para o primeiro time dentro do Z-4. Diferentemente do fo goleiro Everson, o treinador ignorou o tema e indicou que concentra suas atenções no seu compromisso seguinte.
“Estou preocupado com que o time ganhe. Temos um jogo em casa contra um rival muito forte e já tivemos o jogo anterior contra o Flamengo, empatando no final contra o campeão da Libertadores”, concluiu o argentino.
Atlético ainda sonha com a Libertadores
Por outro lado, o Atlético também pode alcançar a classificação para a pré-Libertadores. Mesmo com uma probabilidade pequena, a distância para o São Paulo, atual oitavo colocado é de somente três pontos. No atual contexto, o Brasileirão fornece sete vagas para a principal competição de clubes continental. O cenário pode mudar com a adição de mais um participante se Cruzeiro ou Flyuminense, equipes que já garantiram sua presença no G-7 do torneio, conquistarem a Copa do Brasil.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook