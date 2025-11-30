Sampaoli cita falta de eficiência como principal razão para derrota do Atlético: “Não conseguiram concretizar o domínio”

Técnico ignora que o Galo tenha chance de queda no Brasileirão e destaca que o seu foco é no Palmeiras, oponente seguinte / Crédito: Jogada 10

O Atlético ampliou sua sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro ao perder por 1 a 0 para o Fortaleza, neste domingo (30/11), em jogo atrasado pela 35ª rodada do Brasileirão. Assim, o resultado negativo fez o Galo se distanciar da chande de se redimir do vice-campeonato da Sul-Americana. No caso ao garantir a vaga na Libertadores através da competição nacional. No entendimento do técnico Jorge Sampaoli a equipe mineira foi superior em certas ocasiões da partida. Entretanto, a derrota do Atlético para o Leão do Pici ocorreu principalmente pela falta de eficácia.

“Foi um jogo que o time rival jogou melhor dentro da área. Tivemos um controle com muitos passes no campo rival, maior posse de bola e apenas uma chance para empatar o jogo. O Fortaleza encontrou o gol no primeiro que gerou, depois, o jogo de transição e nós não tivemos chance”, avaliou o comandante argentino. “Tivemos controle em vários momentos da partida e situações em outros. Se fossemos melhores, faríamos o gol primeiro e a partida seria diferente. Foi uma partida difícil para nós. Creio que tentamos, mexemos no time, mas não conseguimos concretizar o domínio no campo rival ou que os passes no campo rival dessem mais perigo”, complementou Sampaoli. Treinador ignora o rebaixamento No atual cenário, o revés fez o Galo cair para a 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Por sinal, matematicamente o time tem a possibilidade de queda para a Segunda Divisão, pois a diferença é de quatro pontos para o primeiro time dentro do Z-4. Diferentemente do fo goleiro Everson, o treinador ignorou o tema e indicou que concentra suas atenções no seu compromisso seguinte.