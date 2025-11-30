Presidente da Fifa parabeniza Flamengo pelo título da Libertadores

Gianni Infantino também deu boas-vindas ao Rubro-Negro, que disputará a próxima edição do Mundial, que deve ocorrer em 2029

Após o triunfo do Flamengo por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima, que acarretou no tetracampeonato da Libertadores, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez questão de parabenizar o Rubro-Negro pela conquista. Assim, o mandatário também deu boas-vindas ao clube carioca, que voltará a disputar o Mundial, em 2029.

“Parabéns ao Flamengo pela vitória na CONMEBOL Libertadores de 2025 e por se classificar para o Mundial de Clubes da FIFA 2029. Bem-vindos de volta à competição Mundial de clubes da FIFA. Boa sorte no mês que vem no Dérbi das Américas da FIFA na Copa Intercontinental da FIFA no Qatar”, publicou.