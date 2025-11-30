Presidente da Fifa parabeniza Flamengo pelo título da Libertadores

Presidente da Fifa parabeniza Flamengo pelo título da LibertadoresGianni Infantino também deu boas-vindas ao Rubro-Negro, que disputará a próxima edição do Mundial, que deve ocorrer em 2029
Após o triunfo do Flamengo por 1 a 0 sobre o Palmeiras, em Lima, que acarretou no tetracampeonato da Libertadores, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez questão de parabenizar o Rubro-Negro pela conquista. Assim, o mandatário também deu boas-vindas ao clube carioca, que voltará a disputar o Mundial, em 2029.
“Parabéns ao Flamengo pela vitória na CONMEBOL Libertadores de 2025 e por se classificar para o Mundial de Clubes da FIFA 2029. Bem-vindos de volta à competição Mundial de clubes da FIFA. Boa sorte no mês que vem no Dérbi das Américas da FIFA na Copa Intercontinental da FIFA no Qatar”, publicou.
Dentro das quatro linhas, coube a Danilo estufar a rede e anotar o gol do título. O defensor, por sua vez, superou os adversários ao saltar e cabecear em direção à meta alviverde para abrir o placar e sacramentar a conquista.
Dessa forma, com o título, o Flamengo vai disputar a Copa Intercontinental 2025, o torneio que substituiu desde o ano passado o antigo formato anual do Mundial de Clubes. Vale lembrar que a competição teve início em setembro. Nesse sentido, a equipe entra em ação no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul, do México, no Dérbi das Américas, que ocorre no Catar.
Além do Intercontinental, o clube carioca também garantiu vaga na próxima edição do Mundial de Clubes, que ocorreu pela primeira vez neste ano. O Rubro-Negro se tornou o primeiro brasileiro a ser tetracampeão do torneio continental.
