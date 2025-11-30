Polícia afirma que palmeirense pulava em ônibus antes de bater a cabeça em ponte

A polícia de Lima informou neste domingo (30) que o médico brasileiro Cauê Dezotti estava pulando no segundo andar de um ônibus turístico quando bateu a cabeça em uma ponte baixa durante um passeio na capital peruana e morreu. Torcedor do Palmeiras, ele participava de um tour pelo “Circuito de Playas”, em um veículo de dois andares com a parte superior aberta. O acidente aconteceu na sexta-feira (28).

De acordo com o chefe da Região Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, testemunhas relataram que o grupo estava de pé no piso superior, pulando e cantando. Ele afirmou a uma rádio local que os torcedores não perceberam que o veículo se aproximava de uma ponte.