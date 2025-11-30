Pedro abre a possibilidade para jogar o Intercontinental pelo Flamengo

Pedro abre a possibilidade para jogar o Intercontinental pelo FlamengoCamisa 9 do Flamengo se recupera de lesão na coxa esquerda e sonha com partida diante do PSG, no dia 17/12. Antes, porém, Fla tem outros jogos
Menos de 24 horas após comemorar o título da Libertadores de 2025, o torcedor do Flamengo ganhou outra notícia animadora. Afinal, há a possibilidade do atacante Pedro disputar o Intercontinental, em dezembro. Aliás, quem garante isso é o próprio camisa 9.
“Estou fazendo de tudo para estar no Mundial (Intercontinental). Espero que eu esteja lá junto com meus companheiros. Foi uma lesão difícil na coxa, mas estou trabalhando para, se Deus quiser, estar lá”, revelou Pedro, em entrevista à “FlaTV”.
Pedro não atua desde o dia 22/10, quando saiu machucado com uma fratura no braço, na vitória do Flamengo sobre o Racing por 1 a 0. O camisa 9 estava sendo preparado para a final da Libertadores, mas sofreu nova lesão agora na coxa esquerda, há 11 dias.
Vale lembrar que o Flamengo estreia no torneio global no dia 10/12, uma quarta-feira, contra o Cruz Azul (MEX). Aliás, a bola vai rolar às 14h, no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar. Caso avance, o Fla enfrentará o Pyramids (EGI) na semifinal, agendada para o sábado (13/12), no mesmo horário. Já a final será diante do PSG, na outra quarta-feira (17/12), novamente às 14h.
No entanto, o Flamengo quer confirmar o título do Brasileirão antes de embarcar para o Mundial. O Flamengo lidera torneio com 75 pontos em 36 jogos, a cinco do líder Palmeiras. Dessa forma, precisa de apenas dois pontos em dois jogos ou de apenas uma vitória. Caso não alcance, precisa torcer por um tropeço do Verdão. O Rubro-Negro, sem Pedro, recebe o Ceará, no Maracanã, nesta quarta-feira (3), às 21h30.
